Министерство юстиции США объявило о завершении сложной и масштабной секретной операции в даркнете, в которой принимали участие представители Следственной службы Министерства внутренней безопасности США, Иммиграционной и таможенной полиция США, Почтовой Инспекции Почты США, Секретной службы США, а также Управления по борьбе с наркотиками.

В общей сложности операция длилась более года, и ее главной целью было выявление в даркнете продавцов запрещенных и нелегальных товаров в национальном масштабе.

Все началось в октябре 2016 года с ареста человека, предлагавшего услуги по обмену криптовалют на реальные деньги. Его имя не раскрывается. Так как задержанный сотрудничал со следствием, с его помощью правоохранители начали «копать» под его клиентов. В конечном счете, это привело к тому, что федеральные агенты почти год проработали под прикрытием: в январе 2017 года сотрудники Следственной службы Министерства внутренней, совместно с прокуратурой Южного округа штата Нью-Йорк, рекламировали свои услуги на различных торговых площадках, предлагая сервис для отмывания денег и вывода криптовалют в фиат.

За год в даркнете нашлось немало желающих воспользоваться услугами федеральных агентов. Правоохранителям удалось вычислить десятки продавцов нелегальных товаров, работающих и работавших на таких известных торговых площадках, как Silk Road, AlphaBay, Hansa, Dream. На данный момент это привело к возбуждению уже более чем 90 уголовных дел от Нью-Йорка до Калифорнии.

Пока следствие еще продолжается, и специалисты Отдела по уголовной преступности Министерства юстиции, специализирующиеся на отмывании денежных средств и мерам по возвращению активов, сотрудничают более чем с 40 представительствами прокуратуры по всей стране и продолжают следствие в отношении 65 человек. Сообщается, что эти меры уже привели к аресту более чем 35 подозреваемых.

«Преступники, которые считают, что в даркнете они в безопасности, ошибаются, — комментирует заместитель Генерального прокурора США Род Розенштейн. — Мы способны раскрыть их сети и полны решимости привлечь их к ответственности. Сегодня мы арестовали более 35 человек, которые подозреваются в торговле нелегальными товарами в даркнете. Мы изъяли их оружие, их наркотики и более 23,6 млн долларов незаконно нажитых средств».

Суммарно в результате этой масштабной операции было выдано более 70 ордеров на обыск и уже изъято:

огромное количество запрещенных наркотиков, включая 333 бутыли жидких синтетических опиодиов, более 100 000 таблеток трамадола, 100 граммов фентанила, свыше 24 килограммов ксанекса, а также оксикодон, кокаин, ЛСД, марихуана, MDMA и плантация галлюциногенных грибов;

более 100 единиц огнестрельного оружия, включая пистолеты, штурмовые винтовки и даже один гранатомет;

пять транспортных средств, приобретенных на незаконно нажитые средства и/или использовавшихся для осуществления преступной деятельности;

более 3,6 млн долларов наличными и золотыми слитками;

более 2000 биткоинов и других криптовалют, общая стоимость которых превышает 20 000 000 долларов по текущему курсу;

15 прессов для таблеток, использовавшиеся для изготовления нелегальных синтетических опиоидов;

устройства для майнинга биткоинов, компьютерное оборудование и вакуумные упаковщики.