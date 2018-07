Начиная с прошлой недели известный защищенный почтовый сервис ProtonMail, а также принадлежащий ему ProtonVPN, подвергаются мощным DDoS-атакам. Так, в минувшую среду атака вызвала проблемы в работе сервисов, и сообщалось, что письма могут доставляться с задержками.

Our network has been under sustained attack this morning. We are working with our upstream providers to mitigate the attack. Emails are delayed but will not be lost. Thank you for your patience.

— ProtonMail (@ProtonMail) June 27, 2018