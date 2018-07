Компания Zerodium, основанная в 2015 году Чауки Бекраром (Chaouki Bekrar), одним из создателей Vupen, является одним из наиболее известных брокеров уязвимостей на рынке. Тогда как Vupen преимущественно занималась разработкой собственных эксплоитов, Zerodium имеет не только собственную команду девелоперов, но также приобретает эксплоиты и уязвимости у третьих сторон.

Бизнес модель Zerodium (из-за которой компания неоднократно подвергалась жесткой критике) такова, что компания сохраняет информацию о найденных самостоятельно и купленных у третьих лиц 0-day в тайне, при этом перепродавая их крупным компаниям, правительственным организациям и силовым структурам. К примеру, АНБ или военным.

Представители Zerodium нередко устраивают своеобразные «акции» для ИБ-исследователей, на время повышая размер выплат за те или иначе баги. К примеру, в сентябре прошлого года Zerodium предлагала миллион долларов за баги в Tor Browser.

Теперь специалистов Zerodium интересуют эксплоиты для таких операционных систем, как OpenBSD, FreeBSD, NetBSD, Ubuntu, CentOS, Debian и Tails. Напомню, что в феврале текущего года компания уже повышала размер выплат за обнаружение уязвимостей, позволяющих осуществить локальное повышение привилегий (LPE) в Linux. Тогда уязвимости предлагали искать в таких популярных дистрибутивах, как Ubuntu, Debian, CentOS, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), и Fedora. Размер вознаграждения составлял до 45 000 долларов.

We're currently acquiring #0day exploits (privilege escalation or RCE) for the following operating systems: OpenBSD, FreeBSD, NetBSD, Ubuntu, CentOS, Debian, and Tails. For related inquiries or submissions, contact us: https://t.co/8NeubPvSdj

— Zerodium (@Zerodium) June 27, 2018