В 2017 году настоящая волна криптоджекинга (майнинга криптовалют через браузеры с помощью специальных скриптов) захлестнула интернет, и одним из первопроходцев в этой области стал «непотопляемый» торрент-трекер The Pirate Bay. Операторы ресурса неоднократно встраивали майнинговые скрипты в различные страницы сайта, а затем отключали их, объясняя это тем, майнинг может стать новым средством монетизации и, возможно, поможет трекеру полностью избавиться от традиционной рекламы.

После этих событий прошло уже девять месяцев, и многие решили, что администрация трекера наконец оставила попытки монетизации ресурса посредством майнинга. Однако в начале текущей недели The Pirate Bay вновь преподнес пользователям неприятный сюрприз. На этот раз майнинговые скрипты сначала были обнаружены на странице загрузки новых торрентов, а затем и на других страницах сайта.

В ответ на жалобы пользователей, которые предпочли бы иметь возможность отказаться от принудительного майнинга во время посещения сайта, супермодератор TPB, известный под ником Sid, заявил, что для решения проблемы достаточно установить блокировщик рекламы и проводить на сайте как можно меньше времени. Стоит отметить, что в прошлом году модератор уже высказывался против присутствия майнинговых скриптов на TPB и, вероятно, он и сам следует собственным советам.

«Все что нужно вам на TPB – это magnet-ссылка. Откройте сайт. Найдите торрент. Кликните на magnet-ссылку. Закройте сайт. Конец майнеру, — пишет Sid теперь. — Если вы когда-либо проводили на TPB более пяти минут, значит, вы делаете все неправильно. Если вы заходите на TPB без блокировщика рекламы, вы делаете все неправильно вдвойне».

Отметим, что ранее администрация The Pirate Bay писала в блоге о том, что заблокировать майнинговые скрипты и отказаться добывать криптовалюту можно попросту установив блокировщик рекламы. Кроме того, майнинговую активность на сайтах блокируют многие антивирусные продукты, а для браузеров существуют специальные расширения, направленные против криптоджекинга. К сожалению, проблема заключается в том, что большинство посетителей TPB и других популярных сайтов, использующих браузерный майнинг, даже не догадываются о том, что их система начинает «тормозить» именно из-за майнинговых скриптов.