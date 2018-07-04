Компания Facebook сообщила, что из-за ошибки у 800 000 пользователей Facebook и Messenger некорректно работали черные списки. «Некоторые» люди из этих списков случайно оказались разблокированы. Проблема сохранялась на протяжении нескольких дней (с 29 мая по 5 июня 2018 года).

К счастью, люди из черных списков не получили статуса друзей заблокировавших их пользователей (даже если перед блокировкой являлись таковыми), так что доступа к записям только для друзей у них не было. Тем не менее, записи открытые для всех и для друзей друзей оказались доступны. Также забаненные получили возможность связаться с заблокировавшими их пользователями через Messenger и могли вновь попытаться добавиться в друзья.

Всем пострадавшим пользователям уже были разосланы уведомления о случившемся, а представители социальной сети извинились перед пользователями. Сообщается, что у 83% пострадавших разблокировался лишь один пользователь из черного списка.

Как можно увидеть на иллюстрации ниже, представители Facebook чуть подробнее рассказали о технической стороне бага журналисту TechCrunch Джошу Констайну (Josh Constine), который обратился к ним через Twitter.