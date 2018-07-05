Разработчики браузеров Firefox и Chrome исключили из каталогов расширений популярный аддон Stylish, которым пользовались порядка 2 млн человек.

Инженеры Mozilla пишут, что дополнение нарушало порядок обращения с персональными данными пользователей. Из официального каталога уже пропала страница аддона, но разработчики Firefox также планируют принудительно отключить Stylish в браузерах пользователей, сопроводив эту операцию коротким разъяснительным сообщением. В свою очередь, разработчики Chrome никак не прокомментировали удаление расширения из Web Store, но на месте страницы Stylish теперь можно обнаружить лишь ошибку 404.

Поводом для экстренного удаления дополнения из каталогов стал отчет, опубликованный в начале текущей недели разработчиком Робертом Хитоном (Robert Heaton). Исследователь проследил и описал весь длинный путь развития Stylish, начиная с августа 2016 года, когда решение было перепродано другим разработчикам, которые в январе 2017 года продали его аналитической компании SimilarWeb.

Уже в начале 2017 года пользователи опасались, что сделка с SimilarWeb негативно скажется на Stylish и окружающем его сообществе. Дело в том, что вскоре после завершения сделки компания сообщила, что намерена использовать новые практики сбора данных для Stylish. В частности, планировалось собирать аналитические данные о пользователях, с целью подсчитать их количество.

Хитон применил к Stylish сниффер и обнаружил, что теперь аддон собирает не только «аналитические данные». Оказалось, Stylish интересует вся история браузера, которая тщательно протоколируется, а затем передается на серверы SimilarWeb наряду с уникальным ID.

Всех пользователей Stylish, которые по каким-то причинам еще не избавились от аддона, призывают сделать это как можно скорее. В своем блоге Роберт Хитон пишет, что после поглощения компанией SimilarWeb в 2017 году Stylish – это уже совсем не тот дружелюбный продукт с хорошей репутацией, каким расширение было когда-то. В связи с этим разработчик рекомендует пользователям обратить свое внимание на другие похожие решения, например, на опенсорсный Stylus, который как раз является форком Stylish, созданным комьюнити в 2017 году.