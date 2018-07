10 июля 2018 года разработчики криптовалютного кошелька MyEtherWallet (MEW) и расширения Hola VPN предупредили пользователей об атаке. На протяжении нескольких часов под видом Hola VPN для Chrome распространялась вредоносная версия расширения, ориентированная на кражу криптовалюты у пользователей MyEtherWallet.

We received a report that suggest Hola chrome extension was hacked for approximately 5 hrs and the attack was logging your activity on MEW.

— MyEtherWallet.com (@myetherwallet) July 10, 2018