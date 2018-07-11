Известный ИБ-эксперт, бывший сотрудник АНБ и основатель компании Digital Security Патрик Вордл (Patrick Wardle) рассказал об интересном баге CVE-2018-4290, который разработчики Apple исправили в составе iOS 11.4.1.

Проблема появилась еще несколько лет назад, в частности, ей была подвержена iOS 11.3 и более ранние версии. На протяжении нескольких лет многие пользователи iOS не могли упоминать слово «Тайвань» (Taiwan) в переписке, что также касалось даже эмодзи с флагом страны. Дело в том, что это провоцировало «падение» любого приложения, будь то iMessage, Facebook Messenger, WhatsApp или что-то еще.

О проблеме Вордл узнал от своей подруги, которая рассказала, что каждый раз, когда она пишет «Тайвань» или, хуже того, получает от кого-то сообщение с флагом страны, приложение «падает» на ее полностью обновленном iPhone 7 без джейлбрейка. Демонстрацию можно увидеть на этой анимации.

Специалист решил разобраться и найти причину, которая провоцирует странные сбои в работе iOS. Так Ворлд обнаружил, что специальная функция, связанная с обработкой эмодзи, возвращает значение NULL в ответ на тайваньский флаг (происходит разыменование нулевого указателя), что и провоцирует DoS.

Анализируя баг, эксперт пришел к выводу, что корень проблемы лежит в том, что iOS должна вымарывать изображение тайваньского флаг из переписки китайских пользователей. Дело в том, что КНР не признает государственный суверенитет Тайваня. Если у пользователя iOS в качестве страны установлен Китай, флага Тайваня вообще не будет даже в списке эмодзи.

По мнению Ворлда, компания Apple пошла на поводу у китайских властей, добавив в iOS столь своеобразную цензуру, однако в код Apple закрался баг, из-за которого любое упоминание Тайваня провоцировало сбои приложений.

Интересно, что подруга Ворлда пользовалась своим устройством в США, однако также она писала на китайском языке, что, очевидно, и стало причиной проблемы. Избавиться от сбоев ей помог довольно странный прием: вручную изменить страну на Китай, а зачем снова вернуть настройку на США.