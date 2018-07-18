ИБ-исследователь и основатель сайта Bleeping Computer Лоренс Абрамс (Lawrence Abrams) обнаружил в Twitter интересный прецедент. Разработчик шифровальщика King Ouroboros обратился к известным ИБ-специалистам (свою тираду вирусописатель адресовал MalwareHunterTeam, Майклу Гиллеспи и Amigo-A), доказывая, что он не скамер, каковым его называют на некоторых сайтах.

Обвинения в скамерстве в данном случае означают, что платить выкуп операторам шифровальщика бесполезно, файлы все равно не будут расшифрованы. Создатель King Ouroboros утверждает, что это не так. Абрам отмечает, что автор малвари защищает свой «продукт» так, будто он делает для пользователей что-то хорошее.

«С самого начала мы помогли множеству людей разрешить любые возникающие у них проблемы, связанные с расшифровкой файлов. Кроме того, мы потратили время на написания отдельного инструмента для дешифровки, специально для тех, кто по какой-то причине удалил оригинальный. Также мы предоставляем скидки тем пользователям, которые могут доказать, что испытывают финансовые трудности», — заявляет автор King Ouroboros.

Лоренс Абрамс пишет, что с технической точки зрения King Ouroboros весьма зауряден и представляет собой скрипт AutoIt, скомпилированный в исполняемый файл. Малварь шифрует файлы, не изменяя их расширений, но добавляет в имена файлов словосочетание king_ouroboros. Выкуп операторы вредоноса просят в биткоинах, оценивая расшифровку данных в 80 долларов США.

Также в своей заметке основатель Bleeping Computer выражает недоумение, почему кому-то вообще должно быть стыдно за то, что на каком-то сайте разработчиков малвари, которые вредят людям, назвали скамерами.