Еще в 2013 году организации Defense Distributed, продвигающая идеи опенсорсного оружия и занимающаяся его разработкой, представила миру пистолет «Освободитель» (Liberator), все детали которого можно распечатать на 3D-принтере.

Для изготовления «Освободителя» тогда использовался промышленный 3D-принтер Stratasys Dimension SST, печатающий детали из прочного термопластика ABS. Пять лет назад приобрести такой б/у принтер на аукционе eBay можно было за 8000 долларов. Тогда «Освободитель» был несовершенен: производил лишь несколько выстрелов, после чего разработчики предлагали менять ствол. Однако сама идея печатного оружия наделала много шума.

Все необходимые для изготовления пистолета файлы были опубликованы на официальном сайте организации (Defcad.org). Но совсем скоро разработчиков вынудили убрать макеты из открытого доступа. Defense Distributed получила соответствующее предписание от Государственного департамента США.

Хотя организация стремилась соответствовать всем нормам, регулирующим оборот огнестрельного оружия, разработчиков уведомили, что опубликованные ими файлы не соответствуют правилам международной торговли оружием (International Traffic in Arms Regulations, ITAR). Дело в том, что самостоятельное изготовление оружия противоречит не только законам некоторых штатов, но и законам других стран. При этом представителей Госдепартамента, похоже, не тревожило, что файлы уже были скачаны сотни тысяч раз и распространились по интернету.

Опасаясь уголовной ответственности, Defense Distributed убали файлы с сайта и обратились с Госпепартамент с официальным запросом, надеясь, что это прояснит ситуацию и поможет найти способ легальной публикации файлов. Разработчики ждали два года, однако так и не получили ответа. Тогда представители Defense Distributed объединились с активистами из Second Amendment Foundation и подали на Государственный департамент судебный иск.

На этой неделе стало известно, что Defense Distributed наконец удалось урегулировать все вопросы с Госпепом, и организации разрешили опубликовать макеты для печати оружия на официальном сайте. Ожидается, что файлы будут выложены 1 августа 2018 года. Кстати, Государственный департамент даже согласился покрыть юридические издержки разработчиков и выплатит им 40 000 долларов.

Основатель Defense Distributed Коди Уилсон (Cody Wilson) говорит, что выиграть судебное разбирательство, конечно, было приятно, однако публикация файлов на Defcad.org вряд ли что-то сильно изменит. Дело в том, что все эти годы файлы отлично распространялись через торрент-трекеры и другие подобные ресурсы.