С 4 по 7 сентября 2018 года в Алуште (Парк-отель Porto Mare) состоится XVII Всероссийский ежегодный форум «Информационная безопасность. Регулирование. Технологии. Практика. ИнфоБЕРЕГ», организатором которого выступает Академия Информационных Систем.

Целью мероприятия является обсуждение актуальных вопросов обеспечения информационной безопасности в экономике, государственном секторе, обороне и ВПК, прямой диалог представителей отрасли и регуляторов, обмен опытом и выработка эффективных мер по противодействию актуальным угрозам информационной безопасности, повышение информированности руководителей о новых угрозах информационной безопасности и тенденциях в области защиты информации.



На Форуме обсудят следующие вопросы:

практика создания центров ГосСОПКА на региональном, ведомственном и корпоративном уровнях;

реализация требований №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры»;

проблемы реализации пакета «законов Яровой» в телекоме (№№ 374-ФЗ и № 375-ФЗ). Обновленные требованиях к СОРМ в сетях операторов связи;

проблемы обеспечения ИБ в ПО отечественных производителей;

защита конфиденциальной информации, в том числе противодействие инсайдерам»

подготовка специалистов по ИБ в соответствии с профстандартами и потребностями работодателей.

Подробная информация о категориях и условиях участия можно найти на сайте мероприятия: www.vipforum.ru