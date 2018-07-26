Специалист компании NewSky Security и известный эксперт в области IoT-безопасности Анкит Анубхав (Ankit Anubhav) поделился с журналистами Bleeping Computer информацией о новом ботнете. Хакер, известный под псевдонимом EliteLands, создает IoT-ботнет, получивший кодовое имя Death. В основу ботнета легли уязвимые и непропатченные устройства AVTech.

Анубхав рассказывает, что злоумышленник использует старый эксплоит, опубликованный еще в 2016 году. Этот инструмент используется для атак на 14 различных уязвимостей в устройствах AVTech, включая DVR, NVR, IP-камеры и так далее. Дело в том, что старые прошивки AVTech позволяют получить пароль от устройства в формате простого текста, и неавторизованный атакующий получает возможность добавлять устройству новых пользователей. Этот же эксплоит использует крупный ботнет Hide ‘N Seek.

По данным специалиста, EliteLands использует именно такую тактику, добавляя уязвимым устройствам новых пользователей, но в качестве паролей для этих аккаунтов использует шелл-команды. Дело в том, что старые девайсы AVTech также уязвимы перед инжектами команд, что позволяет выдать шелл-команду за пароль и добиться ее выполнения.

«Так, если я установлю в качестве пароля «reboot», система AVTech перезагрузится, — объясняет Анубхав. — Но ботнет Death, конечно, одной только перезагрузкой не ограничивается».

Эксперт говорит, что некоторое время злоумышленник экспериментировал с разными пейлоадами, которые можно подать системе в виде пароля, а затем принялся создавать полноценный ботнет. Так, в последнее время новые аккаунты не «живут» на устройствах дольше пяти минут, необходимых для выполнения пейлоада и заражения устройства.

Точный размер ботнта Death пока неизвестен, но для его создания EliteLands определенно не понадобилось прикладывать много усилий. Анубхав сообщает, что даже беглый поиск через IoT-поисковик выявил как минимум 1200 уязвимых устройств AVTech. Некоторые проблемные гаджеты можно обнаружить даже через Google, хотя в таком случае результаты поиска будут не слишком точны и будут содержать никак не связанные с проблемой URL.

Журналисты Bleeping Computer напоминают, что разработчики AVTech устранили уязвимости, которые используются для построения Death, еще в начале 2017 года. В июне текущего года, в связи с активности вышеупомянутого Hide ‘N Seek, специалисты AVTech еще раз предупреждали пользователей о возможных рисках и советовали сменить пароли (однако не упоминали о необходимости установки патчей).

Фото: jodroboxes