Исследователи Group-IB обнаружили сеть бухгалтерских сайтов, заражавших посетителей банковскими троянами Buhtrap и RTM, нацеленными на атаку юридических лиц. Три ресурса, появившихся в апреле этого года, уже успели посетить как минимум 200 000 человек. Жертвами таргетированной атаки стали финансовые директора, юристы, бухгалтеры и другие специалисты, использующие в своей работе системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО), платежные системы или криптокошельки. На данный момент, как минимум, один ресурс злоумышленников продолжает работу.

Новая преступная схема была раскрыта после того, как Центр реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB (CERT-GIB) зафиксировал попытку загрузки вредоносной программы в одном из российских банков. В ходе расследования инцидента обнаружилась, что троян был «подсажен» с профильного бухгалтерского ресурса buh-docum[.]ru, содержащего подборку специализированных документов — бланков, контрактов, счетов-фактур и документов налогового учета.

Анализ сайта buh-docum[.]ru показал, что изначально он был зарегистрирован и заполнен профильным контентом (сайт содержал сотни различных финансовых документов) как приманка для определенной категории посетителей, с целью заражения их компьютеров. Тематически таргетированный ресурс был направлен на финансовых директоров, главных бухгалтеров, юристов, то есть на тех, кто владеет правами доступа к управлению счетами организаций. Благодаря своему профилю деятельности они, как правило, чаще других становятся мишенями хакерских атак.

При скачивании документов с сайта происходила загрузка, а затем запуск троянской программы, созданной хакерской группой Buhtrap (в 2016 году исходный код этой малвари был опубликован на хакерских форумах). Загрузчик собирал информацию о компьютере, проверял историю посещений в браузере, списки упоминания банковских и бухгалтерских приложений, а также данные о различных платежных системах. Особый интерес операторы трояна проявляли к криптовалютным системам. Поиск осуществлялся по списку, состоящему из более чем 400 ключевых поисковых запросов:

Если программа обнаруживала один из таких ключевиков, сервер отдавал команду на загрузку троянов Buhtrap или RTM, нацеленных на атаку на юридических лиц, кражу денег в системах ДБО и из различных платежных систем.

Исследуя сайт buh-docum[.]ru, сотрудники CERT Group-IB обнаружили связанные между собой ресурсы-близнецы, практически не отличающиеся контентом. Сеть фальшивых бухгалтерских сайтов насчитывала, как минимум, пять ресурсов, объединенных общей задачей: распространение вредоносных программ при скачивании бухгалтерских бланков и счетов.

Среди таких ресурсов специалисты Group-IB выявили:

buh-docum[.]ru,

patrolpolice[.]org.ua,

buh-blanks[.]ru,

buh-doc[.]online,

buh-doc[.]info.

Два домена были зарегистрированы еще в сентябре 2017 года, остальные работали всего несколько месяцев. Посетителями каждого из сайтов за это время стало 200 000 потенциальных жертв. Ресурсы регулярно появлялись в топе поисковой выдачи по соответствующим запросам («скачать бухгалтерские бланки», «скачать бланк», «налоговая декларация скачать» и так далее). Общий объем посещаемости по всем ресурсам фальшивой бухгалтерской сети на данный момент не установлен, но это сотни тысяч пользователей.

По оценке Group-IB, каждая такая атака ежедневно приносит злоумышленниками, в среднем до 1,2 млн рублей. На данный момент большинство фальшивых бухгалтерских сайтов заблокированы либо находятся в процессе блокировки.