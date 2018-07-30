Четверо специалистов из Грацского технического университета опубликовали доклад (PDF), посвященный новой уязвимости класса Spectre.

Новая проблема, связанная с работой механизмов спекулятивного исполнения команд, получила название NetSpectre. Этот баг, в отличие от предыдущих вариантов, может быть использован посредством сетевого соединения. То есть атакующему не понадобится размещать вредоносный код непосредственно на машине жертвы.

Исследователи рассказывают, что уязвимость NetSpectre тесно сопряжена с оригинальной проблемой Spectre вариант 1 (CVE-2017-5753), обнаруженной в начале 2018 года. Так, специалисты считают, что новая уязвимость представляет угрозу для всех устройств, уязвимых перед оригинальным багом.

Напомню, что все варианты side-channel атак на проблемы класса Spectre, предложенные специалистами ранее, подразумевали, что злоумышленник должен каким-то образом вынудить свою жертву загрузить и выполнить локально вредоносный код, или хотя бы открыть в браузере вредоносный сайт со специальным JavaScript. Для эксплуатации NetSpectre ничего подобного не требуется. В сущности, преступник может просто бомбардировать сетевые порты устройства потоком пакетов и, в конечном счете, добиться того же результата. Кроме того, NetSpectre может использоваться для обхода ASLR.

Нужно отметить, что атака NetSpectre работает весьма медленно (это можно считать как минусом, так и плюсом, в зависимости от того, с чьих позиций смотреть – злоумышленников или пользователей). Так, средняя скорость передачи данных во время кеш-атак, которой удалось добиться аналитикам, составила 15 бит/час. Ускорить NetSpectre до 60 бит/час возможно, если направить атаку на AVX2, специфичный для процессоров компании Intel. Тестирование, проведенное в Google Cloud, дало специалистам лишь 3 бита/час. Иными словами, подобная атака может растянуться на много дней.

К счастью, в силу сходства NetSpectre с оригинальным Spectre вариант 1, защититься от новой атаки позволяют те же исправления, которые уже были представлены производителями ранее. Также эксперты отмечают, что обнаружить атаку NetSpectre можно с помощью практически любых средств защиты от DDoS-атак, ведь для эксплуатации бага к одному и тому же источнику направляются сотни тысяч идентичных пакетов.

Тем не менее, специалисты предупреждают, что со временем атака NetSpectre может быть усовершенствована, стать быстрее и научиться обманывать защитные решения. Подобное уже происходило с атаками Rowhammer, которые лишь сначала казались исключительно теоретическими и весьма медленными.