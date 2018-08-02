Министерство юстиции США сообщило об аресте и предъявлении обвинений трем гражданам Украины, которые входили в состав хак-группы FIN7 (также группировка известна под названиями Carbanak, Navigator и другими).

Согласно данным из обвинительных заключений (1, 2, 3), Дмитрий Федоров (hotdima), Федор Гладырь (das или AronaXus) и Андрей Копаков (santisimo) были задержаны еще несколько месяцев назад.

Так, первым, в январе 2018 года, в Польше был задержан Федоров, которого правоохранители называют высококлассным хакером и менеджером. Считается, что он курировал остальных членов группы, чьей задачей являлось проникновение на компьютеры жертв. В настоящее время Федоров по-прежнему находится в Польше в ожидании экстрадиции.

Так же, в январе 2018 года, в Германии был арестован Федор Гладырь, которого к настоящему моменту уже экстрадировали в США, и он ожидает начала судебного процесса в Сиэтле. Гладыря представители Минюста называют системным администратором группы, который отвечал за работоспособность серверов и устойчивость коммуникаций FIN7, а также исполнял роль менеджера и делегировал задачи другим членам группы.

Третий задержанный, Андрей Колпаков, был арестован в марте 2018 года, в Испании. Тогда представители Европола заявляли, что им удалось «взять» лидера Carbank, однако американские правоохранители не согласны с этим мнением. Они считают Колпакова «супервайзером» группировки, но никак не ее главой.

Официальное заявление Министерства юстиции гласит, что с 2015 года группа FIN7 атаковала более 100 компаний и организаций на территории США, взломав тысячи различных систем. Сообщается, что только в США хакеры похитили свыше 15 000 000 платежных карт, скомпрометировав более 6500 PoS-терминалов. Затем эти данные перепродавались в даркнете третьим лицам.

При этом нельзя забывать, что группировка также действовала и в других странах, включая Великобританию, Австралию, Францию, и от атак FIN7 пострадали такие крупные компании, как Chipotle Mexican Grill, Chili’s, Arby’s, Red Robin, Jason’s Deli. Напомню, что по данным «Лаборатории Касперского», уже по информации на 2015 год группировке суммарно удалось похитить около миллиарда долларов.