Пользователи популярнейшей утилиты CCleaner, предназначенной для очистки и оптимизации ОС семейства Windows, обрушились с критикой на разработчиков компании Piriform. Дело в том, что в новой версии CCleaner (5.45) была обнаружена неотключаемая программа «активного мониторинга» (Active Monitoring). В отличие от предыдущих версий, 5.45 попросту не имела соответствующих настроек приватности, позволяющих отказаться от этого обезличенного сбора данных.

И хотя у пользователей все же была возможность открыть Настройки > Мониторинг и там отказаться от системного и активного мониторинга, те снова включались уже при следующем запуске программы (разумеется, без ведома пользователя).

Хуже того, даже закрыть новую версию CCleaner оказалось непросто. Программа попросту сворачивается в область уведомлений, а ее иконка не позволяет остановить работу CCleaner. Фактически, единственным способом закрытия CCleaner стала принудительная ликвидация через Диспетчер задач.

Нужно сказать, что это не первые нововведения, возмутившие пользователей. В прошлом году Piriform приобрела компания Avast, и с тех пор неприятные изменения происходят регулярно. Так, вышедшая в мае версия CCleaner 5.43 лишила пользователей бесплатной версии возможности отказаться от обмена данными. Версия CCleaner 5.44, вышедшая в июне, обзавелась всплывающей рекламой. И теперь появился CCleaner 5.45, где нельзя отказаться от активного мониторинга и сложно даже завершить работу программы.

После того как странное поведение CCleaner 5.45 раскритиковали не только пользователи, но и ИБ-специалисты, и отраслевые СМИ, разработчики все же решили прислушаться к общественному мнению. Было принято решение вернуться к версии 5.44, которая снова стала самой «свежей» из всех доступных для загрузки. Разработчики пообещали, что доработают новую версию, и в ней появится возможность завершения работы программы. Также сообщается, что клининговая функциональностью будет четко отделена от аналитической, а для управления ими появятся соответствующие настройки, которые CCleaner будет запоминать после закрытия.

Помимо этого инженеры Piriform планируют подготовить подробные информационные бюллетени, которые расскажут о том, какие именно данные компания и ее продукты собирают о пользователях, и в каких целях эта информация потом используется.