Атаками на обычные банкоматы в наше время уже никого не удивить. Но недавно, в связи с растущей популярностью криптовалют, на рынке появились похожие на банкоматы устройства для работы с криптовалютой. В сущности, они не являются банкоматами в традиционном смысле, хотя их и называют так же. По данным аналитиков Bitcoinist, количество таких терминалов в 2017 году увеличилось в четыре раза и составило около 3500 машин. Львиная доля этого рынка принадлежит компаниям Genesis Coin и General Bytes.

Для совершения операций с криптовалютой такие терминалы подключаются к обменникам и биржам, а от пользователя здесь потребуется только номер телефона, удостоверение личности и, конечно, адрес криптовалютного кошелька.

До недавнего времени такие устройства считались вполне безопасными, но теперь аналитики Trend Micro предупредили, что неназванный вирусописатель с хорошей репутацией, начал продавать в даркнете малварь для Bitcoin ATM за 25 000 долларов.

Разработчик вредоноса объясняет, что обнаружил некую уязвимость, которая позволяет атакующему получить от банкомата биткоины на сумму 6750 долларов США. Покупателям вредоносного решения предлагаются готовые к использованию карты с поддержкой EMV и NFC.

Другие объявления этого вирусописателя демонстрируют, что он также продает и другую малварь, в том числе для обычных банкоматов, тоже адаптированную для работы со стандартом EMV. Судя по описанию, этот вредонос тоже эксплуатирует некий баг, отключает машину от сети и предотвращает срабатывание «сигнализации».

Эксперты Trend Micro предупреждают, что с ростом численности криптовалютных банкоматов подобная малварь будет появляться все чаще, то есть повторится история обычных банкоматов.