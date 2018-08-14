Журналисты Associated Press опубликовали результаты расследования, согласно которым, сервисы Google следят за пользователями мобильных устройств, даже если те отключили запись «истории местоположений» (Location History).

Каждый раз, когда пользователь желает воспользоваться сервисом вроде Google Maps, устройство запрашивает разрешение на доступ к данным о местоположении (к примеру, если это нужно для навигации). По данным Associated Press, если пользователь iOS- или Android-устройства не дает на это разрешения, многие сервисы Google все равно будут следить за ним. Даже в том случае, если «история местоположений» умышленно отключена. Фактически, ее отключение лишь означает, что информация не вносится в Timeline и не видна пользователю.

«Например, Google фиксирует ваше местонахождение, сразу же, как только вы открываете приложение Google Maps. Автоматические ежедневные обновления погоды на Android-смартфонах позволяют приблизительно понять, где вы находитесь, — пишут журналисты. — А поисковые запросы, никак не связанные с текущей локацией, например, “печенье с шоколадной крошкой” или “научные наборы для детей” позволят определить вашу широту и долготу (с точностью до квадратного фута), и [эти данные] будут сохранены в вашем аккаунте Google».

Чтобы подтвердить свои опасения, журналисты заручились поддержкой ученых из Принстонского университета. Совместно им удалось воссоздать карту всех передвижений одного из исследователей, хотя функция Location History на его Android-смартфоне была отключена.

Как выяснилось, чтобы полностью отказаться от слежки, необходимо покопаться в настройках учетной записи и найти пункт Web and App Activity («история приложений и веб-поиска»), активный по умолчанию. Лишь после его отключения сбор данных прекращается.

Представители Google уже прокомментировали публикацию Associated Press, заявив, что компания ничего не нарушает и предоставляет пользователям все необходимые инструменты для отключения сбора информации и очистки истории. Также в Google отметили, что данные о местоположении помогают улучшить качество обслуживания пользователей.

Впрочем, специалисты Принстонского университета и журналисты Associated Press все равно называют это «слежкой» и настаивают на том, что отключение «истории местоположений» должно отключать «слежку», а компания вводит пользователей в заблуждение. По мнению исследователей, под угрозой оказывается приватность двух миллиардов пользователей Android и сотен миллионов пользователей iOS.