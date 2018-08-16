25-26 августа, в последние выходные лета, в Санкт-Петербурге, традиционно пройдет фестиваль компьютерного искусства Chaos Constructions 2018. В этом году вас приятно обрадуют участники разных и очень популярных IT-направлений: электроника, интернет вещей, информационная безопасность, DevOps, 3D графика, разработка игр, электронная музыка, визуализации, AR/VR, роботы и многое, многое другое! Также пройдет более 30 творческих и технических конкурсов, рассчитанных на разные знания и умения. Прием работ уже начался.

Местом проведения события станет удобная площадка, оборудованная всем необходимым — конгресс-центр «ЛПМ», в Санкт-Петербурге, рядом с метро Петроградская.

Стоимость входа от 1000 рублей за оба дня фестиваля.

Программа

Фестиваль

В программе фестиваля:

Demoparty — показ конкурсных работ по программированию графики и музыки, по созданию изображений и музыкальных треков с использованием компьютера или других цифровых устройств.

Конкурсы по фотографии. В этом году отмечается достаточно высокий уровень работ по направлениям — Аэрофото, Астрономическая фотография (северные сияния и астрономические явления), основной конкурс по фотографии имеет тематику — «Наследие», на него принимаются работы посвященные архитектурному наследию, особо значимым и культовым зданиям или развалинам. В организации принимает участие петербургское сообщество «Охотников за сиянием».

Для участия в конкурсах не обязательно приезжать в Петербург. Фестиваль — международный и многие участвуют удаленно, а за происходящим наблюдают через on-line трансляцию.

В этом году некоммерческое объединение «Инди-Школа», совместно с научными сотрудниками московской «Вышки» (НИУ ВШЭ) — Ольгой Максименковой и Алексеем Незнановым, автором более 60 научных работ и учебника по программированию, научат создавать игры и покажут игры молодых, петербургских разработчиков. Этих докладов хватило бы на отдельную и самостоятельную конференцию.

Выставка

Друзья фестиваля из объединения Retro Tech Squad в этом году приготовили не только интерактивную выставку ретротехники но и целую обойму конкурсов по классическим играм!

Турнир по Ultimate Mortal Kombat 3 на Sega Megadrive и адреналиновые полеты в River Raid на Atari! Кровавые сетевые зарубы в Warcraft 2 и Doom в небольшом компьютерном клубе от ребят из Zandronicum! Настоящая арена Колизея, залитая багровыми пикселями и останками спрайтов поверженных противников.

Более мирные посетители смогут поучаствовать в творческом конкурсе в MacPaint на черно-белом Mac Classic. Задача — нарисовать прямоугольной однокнопочной мышкой картинку на заданную тему. Какую? Узнаете на фестивале!

А чтобы было интереснее, победитель каждого соревнования получит приз — одну из уникальных футболок победителя ретрочемпионата. Призовой фонд предоставлен подкастом Linkmeup, за что им большое спасибо. Потому что футболки реально крутые.

Так что вперед, тренировать комбо и строить фермы!

Круглый стол посвященный истории сети интернет в нашей стране, в котором примут участие Дмитрий Петров (Комфортел), Игорь Николаев (СПб ГУ), Дмитрий Завалишин и другие участники этих, теперь исторических событий.

Развлечения

Выступления электронных музыкантов в жанре 8bit, кавер-версии популярных мелодий от GearX2.

Удивительные DIY игры от сообщества HackSpace: не задень провод — делает электростимуляцию при ошибке.

«Взрывная дженга» — дженга с элементами внезапного разрушения.

Цементный завод — имитация процесса производства бетона и создание себе сувениров.

Робо-квест — небольшой человекоподобный робот под управлением должен пройти квест

Управляемые боевые машинки на небольшой арене.

Фруктовое Guitar hero. Можно играть в GH на фруктах.

Друзья CC из VortexGames и GexagonVR проводят вас в мир виртуальной реальности.

Большой, разговорчивый, ростовой робот и мастер-классы по робототехнике от Роббо.

Уроки боевых танцев от Mundo Capoeira, первой крупной школы капоэйры в Санкт-Петербурге и филиала международной группы Mundo Capoeira под руководством бразильских мастеров.

Особенное внимание будет уделено безопасности проводных и беспроводных интерфейсов передачи и обработки данных. Хардкорным любителям аромата припоя будет предоставлена возможность самостоятельно собрать себе свой хакерский девайс. Новичкам придется по душе сжатый Quickstart, посвященный тому, как быстро и просто начать заниматься железом. Каждый желающий сможет принять участие в конкурсе по безопасности, HackQuest, состоящим из нескольких заданий.

Конференция

Кроме развлечений, на фестивале пройдет профессиональная конференция, конкурсы по информационной безопасности. Большая двухдневная конференция, около 40 докладов от спикеров — профессионалов в своих областях, их имена у всех на слуху — Александр Чистяков, Даниил Подольский, Леонид Евдокимов, Дмитрий Завалишин, Игорь Николаев и другие, не менее важные персоны из таких компаний как ИТСК, ЦРПТ, Одноклассники, Google и не только. Пока еще есть возможность подать доклад и представить свое сообщество на мероприятии.

Организаторы

Цель фестиваля Chaos Constructions, созданного активистами сообществ, — поделиться своими знаниями и умениями с представителями параллельных IT-профессий, со студентами и учениками, новичками и с любыми желающими окунуться в мир высоких технологий.

Всегда возникает вопрос: почему фестиваль некоммерческий и кто его организаторы? Фестиваль имеет глубокие корни в конце девяностых годов, его появление связано с развитием компьютерной индустрии, когда в продаже появились первые персональные компьютеры, которые помещались на столе.

Всю программу, о которой шла речь выше, готовят IT-сообщества Санкт-Петербурга и Москвы, а также их активисты. За организацию конференции отвечают сообщества LinkMeUp, DevOps40, SPbLUG, OpenData Community и Hardware Village. За организацию HackZone — сообщество по сетевой безопасности — DEFCON Moscow и Lockpick Village. Груз ответственности за Hardware тоже лежит на ребятах из Hardware Village. Ретро-выставка держится на крепких парнях из RTS. А объединяет всех любовь к музыке и искусству, самое большое демопати России — Chaos Constructions, именно его стены и объединяют все самые интересные направления IT индустрии. Все организаторы мероприятия работают на волонтерских условиях, и вкладывают в фестиваль свою душу и знания, свою посильную помощь в организации оказывают нам наши партнеры, добро пожаловать в нашу большую компанию единомышленников!

Спонсоры

В организации мероприятия также участвуют энтузиасты из разных компаний, которые предоставляют сотрудникам отпуск на подготовку, хостят наши серверы. Например «Адривер» обеспечивает ресурсы CC, на которых, кстати, нет рекламы «Адривера», кроме баннера на страницах — Партнеры.

Также в этом году колоссальную помощь фестивалю оказывает компания «Комфортел», устанавливая Wi-Fi точки на месте проведения мероприятия, активно участвуя в программе фестиваля и проводя рекламные кампании на своих страницах.

«Линукс-Центр», журнал «Линукс-формат» и курсы для детей «Роббо» — тоже помогают и тратят нематериальные ресурсы.

Еще одним золотым партнером фестиваля в этом году стала компания Game Insight.

Также ежегодным партнером CC выступает и журнал «Хакер» 🙂

Денис Власов и 3DSLA обеспечили трофеями победителей фестиваля в прошлом году, а на этот раз компании 3DSLA, изготовит их, используя 3D-принтеры высокого разрешения собственной разработки. Изделия будут выполнены с применением космических технологий из нержавеющей стали. Посмотреть на сам принтер, а также понаблюдать за его работой можно будет на самом фестивале.

За связь в прошлом году организаторы благодарят «Филанко», а NVidia за ценные призы — дорогие видеокарты, без которых невозможно программировать демо, используя аппаратные средства и новые технологии. Представители IQ Option буквально спасли ситуацию с арендой, желаем им много хороших специалистов в компанию!

В этом году организаторы CC отмечают, что все еще открыты к диалогам с компаниями, которые готовы принять тяжкий груз ответственности за проведения фестиваля. Будет лучше, если это будет постоянная основа, в виде мягкой и теплой финансовой подушки.