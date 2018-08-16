Эксперты из Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена опубликовали (PDF) очень интересную статистику. По их данным, всего 10 пользователей ответственны за размещение 85% ссылок, связанных с майнинговым сервисом Coinhive.

Напомню, что Coinhive и его пользователи зарабатывают на так называемом «криптоджекинге» — майнинговых скриптах, которые внедряются на страницы сайтов, а затем используют устройства и браузеры их посетителей (как правило, скрытно и без предупреждения) для добычи криптовалюты. В месяц Coinhive добывает Monero на 250 000 долларов США. Операторы Coinhive оставляют себе 30% добытого, а остальное получают клиенты сервиса.Хотя помимо Coinhive существуют и другие аналогичные сервисы, он удерживает пальму первенства с большим отрывом.

Впрочем, специалисты отмечают, что популярность и прибыльность криптоджекинга в целом находится под большим вопросом, особенно после появления специальных расширений, направленных против этой деятельности, а также после того, как браузерный майнинг научились обнаруживать защитные решения и даже блокировщики рекламы. Так, согласно отчету, майнинговые скрипты обнаружены лишь на 0,8% процентов сайтов.

Исследователи пишут, что использовали новую методику обнаружения майнеров, основанную на публичном фильтре NoCoin (которого оказалось недостаточно) и собственной разработке на WebAssembly. Они собрали статистику о миллионе самых популярных ресурсов по версии Alexa и доменов .org, чтобы обнаружить все скрипты Coinhive и связать каждый их них с конкретными учетными записями. Дело в том, что в код скриптов должен быть внедрен специальный токен, благодаря которому и рассчитываются выплаты.

Как оказалось, наиболее активными распространителями Coinhive выступают всего 10 клиентов сервиса, которые и получают от своей деятельности наибольшую прибыль.