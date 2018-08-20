Эксперт компании Imperva Рон Масас (Ron Masas) обнаружил уязвимость CVE-2018-6177 в браузере Chrome, позволяющую извлекать с сайтов информацию с помощью тегов HTML audio и video. В настоящее время уязвимость уже была устранена (с релизом Chrome v68.0.3440.75), и специалист опубликовал детали обнаруженной проблемы.

Эксплуатировать этот баг было довольно легко: нужно было заманить жертву на вредоносный сайт, или легитимный ресурс, на котором размещается вредоносная реклама. Также злоумышленник мог использовать для атак уязвимости на легитимных сайтах, которые позволяли осуществить внедрение и исполнение произвольного кода (например, XSS).

В своем отчете исследовать поясняет, что атакующий загружает контент с обычных сайтов, используя для этого HTML-теги audio и video. В нормальных обстоятельствах от этого должен защищать CORS (Cross-Origin Resource Sharing), однако атака Масаса позволяет обойти защитный механизм.

В качестве примера эксплуатации бага исследователь приводит возможность определения пола, возраста, примерного местонахождения и интересов пользователей, опираясь на фильтры Audience Restriction, которые можно применять к публикациям в Facebook.

Стоит сказать, что обнаруженная в Chrome проблема во многом похожа на уязвимость Wavethrough (CVE-2018-8235). Опасный для Edge и Firefox так же позволял вредоносным сайтам похищать информацию с других ресурсов, на которых пользователь залогинен в том же браузере. Для осуществления атаки достаточно было встроить в веб-страницу вредоносный видео- или аудиофайл, используя теги video и audio.

Но Масас объясняет, что между Wavethrough и его атакой есть большая разница: