В последние выходные лета, в Санкт-Петербурге, традиционно пройдет фестиваль компьютерного искусства Chaos Constructions 2018. Уже опубликована полная программа фестиваля. В этом году посетителей приятно обрадуют участники разных и очень популярных IT-направлений: электроника, интернет вещей, информационная безопасность, DevOps, 3D графика, разработка игр, электронная музыка, визуализации, AR/VR, роботы и многое, многое другое!

INFO Дата: 25-26 августа 2018 года. Место: Санкт-Петербург, Медиков пр. д. 3 (конгресс-центр «ЛПМ»). Расписание: с программой фестиваля можно ознакомиться здесь. Трансляция: следить за прямой трансляцией можно будет через Twitch. Билеты: приобрести билеты можно до 24 августа, на официальном сайте Chaos Constructions.

Chaos Constructions — это не просто демопати или выставка, это фестиваль компьютерного творчества, который объединяет создателей и зрителей. Большинство из этих событий будут интересны любому, кто увлечен медиаискусством.

Выставка

Друзья фестиваля из объединения Retro Tech Squad в этом году приготовили не только интерактивную выставку ретротехники но и целую обойму конкурсов по классическим играм!

Как всегда на выставке будут представлены ретрокомпьютеры (Amiga, ZX Spectrum, Commodore 64), современные девайсы и игровые консоли. Все рабочее, все можно трогать! Выставка с ценными призами от LinkMeUp и VR от VortexGames.

Вас ждет турнир по Ultimate Mortal Kombat 3 на Sega Megadrive и адреналиновые полеты в River Raid на Atari! Кровавые сетевые зарубы в Warcraft 2 и Doom в небольшом компьютерном клубе от ребят из Zandronicum! Настоящая арена Колизея, залитая багровыми пикселями и останками спрайтов поверженных противников.

Более мирные посетители смогут поучаствовать в творческом конкурсе в MacPaint на черно-белом Mac Classic. Задача — нарисовать прямоугольной однокнопочной мышкой картинку на заданную тему. Какую? Узнаете на фестивале!

А чтобы было интереснее, победитель каждого соревнования получит приз — одну из уникальных футболок победителя ретрочемпионата. Призовой фонд предоставлен подкастом Linkmeup, за что им большое спасибо. Потому что футболки реально крутые.

Так что вперед, тренировать комбо и строить фермы!

Hackers/Hardware

Олег Купреев, организатор Hardware Village(МСК), на доступных примерах продемонстрирует неожиданные возможностями и неочевидные нюансы работы современной электроники.

Хардкорным любителям аромата припоя будет предоставлена возможность самостоятельно собрать себе свой хакерский девайс. Новичкам придется по душе сжатый Quickstart, посвященный тому, как быстро и просто начать заниматься железом.

Непосредственно на фестивале пройдут конкурсы по информационной безопасности: Realtime HackQuest и Realtime Hardware Hack.

Также будет работать LockPick Village, куда друзья из московского сообщества привезут для вас стенд с замочками. Можно будет понять, как обезопасить себя от непрошенных гостей, и какие замки покупать не стоит.

GameDev

Организатором GameDev-зоны на фестивале выступает Инди-школа | Санкт-Петербург — некоммерческая программа обучения и поддержки инди-разработчиков.

GameDev зона — это лекции от профессионалов игровой индустрии, шоукейс инди-игр от независимых разработчиков, геймджем с призами и, конечно, живое общение.

С программой докладов можно ознакомиться здесь, а с правилами участия в конкурсе на создание игры на странице конкурсов.

Конференция Chaos Constructions

Кроме развлечений на фестивале пройдет профессиональная конференция и вышеупомянутые конкурсы по информационной безопасности. Большая двухдневная конференция включает в себя около 40 докладов от спикеров, профессионалов в своих областях, чьи имена у всех на слуху — Александр Чистяков, Даниил Подольский, Леонид Евдокимов, Дмитрий Завалишин, Игорь Николаев и другие, не менее важные персоны из таких компаний как ИТСК, ЦРПТ, Одноклассники, Google и не только.

Программу конференции можно найти здесь.

Развлечения

Главный зал

Конкурсы по программированию 3D-графики, музыки и изображений, рисованию и анимации

Показ конкурсных работ

Церемония награждения

Выступления

Развлечения в холлах

Стенд «Газпром нефть»

Стенд 404 group

Стенд центра развития перспективных технологий

Хакатон по использованию blockchain

Хакатон по Scala

Книжки от ГНУ/linuxcenter.ru

Стенд с самоделками

Мастер-классы по капоэйра

Мастер-классы от школы Роббо

Большой ростовой робот, с которым можно поболтать о жизни

VR от VortexGames

Развлечения от HackSpace (https://vk.com/hackspace_spb)