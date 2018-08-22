INFO
Дата: 25-26 августа 2018 года.
Место: Санкт-Петербург, Медиков пр. д. 3 (конгресс-центр «ЛПМ»).
Расписание: с программой фестиваля можно ознакомиться здесь.
Трансляция: следить за прямой трансляцией можно будет через Twitch.
Билеты: приобрести билеты можно до 24 августа, на официальном сайте Chaos Constructions.
Chaos Constructions — это не просто демопати или выставка, это фестиваль компьютерного творчества, который объединяет создателей и зрителей. Большинство из этих событий будут интересны любому, кто увлечен медиаискусством.
Выставка
Друзья фестиваля из объединения Retro Tech Squad в этом году приготовили не только интерактивную выставку ретротехники но и целую обойму конкурсов по классическим играм!
Как всегда на выставке будут представлены ретрокомпьютеры (Amiga, ZX Spectrum, Commodore 64), современные девайсы и игровые консоли. Все рабочее, все можно трогать! Выставка с ценными призами от LinkMeUp и VR от VortexGames.
Вас ждет турнир по Ultimate Mortal Kombat 3 на Sega Megadrive и адреналиновые полеты в River Raid на Atari! Кровавые сетевые зарубы в Warcraft 2 и Doom в небольшом компьютерном клубе от ребят из Zandronicum! Настоящая арена Колизея, залитая багровыми пикселями и останками спрайтов поверженных противников.
Более мирные посетители смогут поучаствовать в творческом конкурсе в MacPaint на черно-белом Mac Classic. Задача — нарисовать прямоугольной однокнопочной мышкой картинку на заданную тему. Какую? Узнаете на фестивале!
А чтобы было интереснее, победитель каждого соревнования получит приз — одну из уникальных футболок победителя ретрочемпионата. Призовой фонд предоставлен подкастом Linkmeup, за что им большое спасибо. Потому что футболки реально крутые.
Так что вперед, тренировать комбо и строить фермы!
Hackers/Hardware
Олег Купреев, организатор Hardware Village(МСК), на доступных примерах продемонстрирует неожиданные возможностями и неочевидные нюансы работы современной электроники.
Хардкорным любителям аромата припоя будет предоставлена возможность самостоятельно собрать себе свой хакерский девайс. Новичкам придется по душе сжатый Quickstart, посвященный тому, как быстро и просто начать заниматься железом.
Непосредственно на фестивале пройдут конкурсы по информационной безопасности: Realtime HackQuest и Realtime Hardware Hack.
Также будет работать LockPick Village, куда друзья из московского сообщества привезут для вас стенд с замочками. Можно будет понять, как обезопасить себя от непрошенных гостей, и какие замки покупать не стоит.
GameDev
Организатором GameDev-зоны на фестивале выступает Инди-школа | Санкт-Петербург — некоммерческая программа обучения и поддержки инди-разработчиков.
GameDev зона — это лекции от профессионалов игровой индустрии, шоукейс инди-игр от независимых разработчиков, геймджем с призами и, конечно, живое общение.
С программой докладов можно ознакомиться здесь, а с правилами участия в конкурсе на создание игры на странице конкурсов.
Конференция Chaos Constructions
Кроме развлечений на фестивале пройдет профессиональная конференция и вышеупомянутые конкурсы по информационной безопасности. Большая двухдневная конференция включает в себя около 40 докладов от спикеров, профессионалов в своих областях, чьи имена у всех на слуху — Александр Чистяков, Даниил Подольский, Леонид Евдокимов, Дмитрий Завалишин, Игорь Николаев и другие, не менее важные персоны из таких компаний как ИТСК, ЦРПТ, Одноклассники, Google и не только.
Программу конференции можно найти здесь.
Развлечения
Главный зал
- Конкурсы по программированию 3D-графики, музыки и изображений, рисованию и анимации
- Показ конкурсных работ
- Церемония награждения
Выступления
- GearX2 — каверы музыки из ретро-игр
- DJ Longin
- И не только!
Развлечения в холлах
- Стенд «Газпром нефть»
- Стенд 404 group
- Стенд центра развития перспективных технологий
- Хакатон по использованию blockchain
- Хакатон по Scala
- Книжки от ГНУ/linuxcenter.ru
- Стенд с самоделками
- Мастер-классы по капоэйра
- Мастер-классы от школы Роббо
- Большой ростовой робот, с которым можно поболтать о жизни
- VR от VortexGames
Развлечения от HackSpace (https://vk.com/hackspace_spb)
- Электронные и техно-игры для взрослых (DIY): «Не задень провод» — делает электростимуляцию при ошибке. «Взрывная дженга» — дженга с элементами внезапного разрушения. Цементный завод — имитация процесса производства бетона и создание себе сувениров
- Робо-квест —небольшой человекоподобный робот под управлением должен пройти квест
- Управляемые боевые машинки на небольшой арене
- Фруктовое Guitar hero. Можно играть в GH на фруктах
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