Организаторы анонсировали, что юбилейный 2^3 по счету ZeroNights станет экспериментом или перезагрузкой, называйте это как вам удобнее. Конференция будет отличаться от предыдущих и пройдет 20-21 ноября в Санкт-Петербурге, на территории концертного клуба А2 Green Concert. Итак, что ждет посетителей мероприятия в этом году.

Где и когда?

ZeroNights 2018

Место: Россия, Санкт-Петербург, А2 Green Concert

Дата: 20-21 ноября 2018

CFP

Открытие CFP: 1 августа 2018

Закрытие CFP: 20 октября 2018

Сайт конференции: 2018.zeronights.ru

Что будет?

Как уже было сказано выше, в этом году ZeroNights будет проходить на территории концертного клуба A2. А это значит, что посетителей ждут сцена, свет, звук, бары, общение и вечеринки.

В этом году организаторы решили поэкспериментировать с программой конференции: 1 зал — 1 трек. Полный зал, полное внимание, ничего не пропустить, все только самое лучшее с одной большой сцены. А для докладчиков — полная аудитория, с большим вниманием к их работам.

Ключевые доклады, основная программа, Defensive Track, FastTrack различной продолжительностью (15, 30, 45 минут). Главное — это идея, мысль, знание, а не название секции.

Будет осуществляться синхронный перевод всех докладов с русского на английский. И наоборот. Времени столько сколько нужно, чтобы донести информацию для аудитории без лишней «воды».

Предусмотрен отдельный просторный зал для зон активностей, обсуждений и обучений. Сцена второго зала разместит у себя доклады с тематических образовательных секции про безопасность web (WebVillage), hardware (HardwareZone) и так далее.

Организаторы готовы предоставить помощь в подготовке докладов. CFP-комитет может и будет помогать докладчикам путем предварительного прослушивая выступлений, а также советами по улучшению подачи материала (при необходимости).

Возможны ли еще какие-нибудь сюрпризы и нововведения? Все зависит от качества и количества материала, приходящего на CFP 🙂