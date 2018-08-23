Еще в 2015 году стало ясно, что ради создания мультипроцессового браузера разработчикам Firefox придется поступиться дополнениями в том виде, в каком они были знакомы пользователям. Тогда разработчики сообщили, что со временем организация планирует полностью отказаться от поддержки XPCOM-адонов и фреймворка XUL, полностью переведя дополнения на API WebExtensions, базирующийся на JavaScript и HTML. На тот момент его уже использовали браузеры Chrome и Opera, а Edge был с ним совместим.

Замена построенных на XUL аддонов началась еще в ноябре 2017 года, с релизом Firefox 57, когда был осуществлен переход на новый API. И хотя старые дополнения перестали работать и теперь сопровождались предупреждением о необходимости обновления или перехода на использование другого аддона, они все же не были удалены из официального каталога AMO (addons.mozilla.org), а 52 ветка Firefox Extended Support Release (ESR) и вовсе продолжала их поддерживать.

Увы, этот шаткий статус-кво не мог сохраняться долго. Разработчики Mozilla объявили точные даты окончательного прекращения поддержки устаревших дополнений, после чего те будут исключены из AMO.

5 сентября 2018 года истечет срок поддержки Firefox ESR 52, после чего ни одна версия Firefox более не будет официально поддерживать устаревшие уведомления.

После 6 сентября 2018 разработчики не смогут обновлять свои устаревшие аддоны.

В начале октября 2018 года построенные на XUL аддоны всех версий будут отключены окончательно, после чего их более нельзя будет найти через поисковую выдачу AMO. При этом разработчики все же смогут «воскресить» свои продукты, добавив новую версию, но только если портируют их на WebExtensions API.

Как мы уже писали раньше, полный переход на WebExtensions API несет с собой не только плюсы (теперь все аддоны написанные для одного браузера, подойдут и для других, ведь API один), но и немало минусов. Дело в том, что многие аддоны никогда не будут переписаны, а некоторые, возможно, попросту не получится воссоздать на новом API, так как его возможности весьма ограничены.