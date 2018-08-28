Еще в середине августа разработчики мессенджера Telegram обновили политику конфиденциальности в соответствии с GDPR, но известно об этом стало только теперь.

В обновленных правилах появился пункт, согласно которому, после получения распоряжения суда, разработчики мессенджера могут выдать информацию о пользователе правоохранительным органам (если тот подозревается в терроризме). Спецслужбам могут быть переданы IP-адрес и номер телефона пользователя.

В правилах подчеркивается, что такого еще ни разу не происходило. В будущем отслеживать такие инциденты можно будет через Telegram-канал https://t.me/transparency, созданный специально для этих целей.

Так как ранее Павел Дуров неоднократно заявлял, что команда мессенджера ни при каких обстоятельствах не передаст пользовательские данные третьим лицам, теперь руководителю компании пришлось объяснять появившиеся в правилах изменения. Так, в своем Telegram-канале Дуров пишет, что обновленные правила не касаются российских спецслужб:

«Этим летом мы создали полноценную политику конфиденциальности Telegram, чтобы соответствовать новым европейским законам об охране личных данных. В политике конфиденциальности мы оставили за собой право передавать IP-адрес и номер телефона террористов соответствующим службам по решению суда. Независимо от того, будем ли мы когда-либо пользоваться этим правом, такая мера должна сделать Telegram менее притягательной площадкой для тех, кто занимается здесь рассылкой террористической пропаганды. Может ли это изменение привести к прекращению попыток блокировки Telegram в России? Думаю, что нет — по двум причинам: В России от Telegram требуют не номер и IP адрес террористов по решению суда, а нечто принципиально иное — доступ к сообщениям, причем всех пользователей. Telegram в России находится вне закона; ежедневно блокируются сотни IP-адресов в попытках пресечь доступ к сервису. В этой связи какие-либо обращения от российских служб мы не рассматриваем, и наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России. Поэтому продолжаем сопротивление».

Павел Чиков, руководитель международной правозащитной группы «Агора», представляющей юридические интересы Telegram, прокомментировал изменение политики конфиденциальности в беседе с представителями «Кода Дурова». При этом Чиков напомнил, что юристы «Агоры» не являются представителями компании по всем вопросам. Их мандат ограничивается идущими делами, связанными с требованиями предоставления ключей шифрования и блокировкой.

«Я бы сказал, что это правильное направление. Мы как представители Telegram никогда не отрицали права и даже обязанности властей бороться с терроризмом, наоборот, предлагали именно такой цивилизованный путь — судебный запрос в обмен на раскрытие. И даже не переписки, а лишь IP и телефона. Баланс интересов национальной безопасности и неприкосновенности частной жизни должен быть найден. Telegram предлагает свой вариант. ФСБ не предлагала ничего», — говорит Чиков.

Логичными называет эти изменения и Артем Козлюк, руководитель некоммерческой организации «Роскомсвобода»: