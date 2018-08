На прошлой неделе эксперты рассказали о новом RCE-баге, обнаруженном в составе Apache Struts 2. Уязвимость получила идентификатор CVE-2018-11776 и представляет опасность для версий от Struts 2.3 до 2.3.34, от Struts 2.5 до 2.5.16, а также, возможно, для более старых вариаций фреймворка.

Для уязвимости уже были выпущены патчи (Struts 2.3.35 и 2.5.17), и помимо них существуют временные способы решения проблемы, но разработчики настоятельно рекомендовали пользователям не рисковать и обновиться.

Дело в том, что эксперты компании Semmle, обнаружившие баг, уже опубликовали PoC-эксплоит на GitHub, а также представили достаточное техническое описание проблемы. После этого в сети появились еще несколько эксплоитов (1, 2, 3, 4) и едва ли не пошаговое описание их использования.

В итоге, как и предполагали специалисты, атаки на новую проблему не заставили себя ждать. Компании Greynoise Intelligence и Volexity зафиксировали первые сканирования в поисках уязвимых установок еще на прошлой неделе, но первые фактические атаки произошли позавчера, 27 августа 2018 года.

Исследователи сообщают, что злоумышленники атакуют Apache Struts 2 в самых разных уголках географии. Вредоносная активность преимущественно исходит с четырех IP-адресов, очевидно, являющихся частью одного ботнета: 192.173.146.40, 202.189.2.94, 182.23.83.30 и 95.161.225.94. Причем это не первый раз, когда эксперты обнаруживают, что эти IP-адреса участвуют в сканированиях интернета.

Over the past 24 hours GreyNoise has observed three (3) additional distinct hosts (202.189.2.94, 182.23.83.30, 95.161.225.94) crawl the Internet to test for this vulnerability as well, all using the same tooling. This indicates that these hosts are likely part of the same botnet pic.twitter.com/K7tg6mxDEs

— GreyNoise Intelligence (@GreyNoiseIO) August 28, 2018