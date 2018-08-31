Специалисты компании Check Point обнародовали отчет Global Threat Impact Index за июль 2018 года. Исследователи отмечают значительное увеличение количества эксплоитов, направленных на три основные уязвимости интернета вещей. Так, с мая 2018 года количество атак, связанных с распространением малвари для IoT (Mirai, IoTroop/Reaper и VPNFilter), увеличилось более чем в два раза.

В июле 2018 года в рейтинг десяти наиболее часто эксплуатируемых уязвимостей вошли сразу три проблемы IoT-устройств: удаленное выполнение кода MVPower DVR маршрутизатора; удаленное выполнение команд маршрутизатора D-Link DSL-2750B; обход аутентификации маршрутизатора DANAN GPON A.

В общей сложности в июле 2018 года 45% организаций во всем мире подверглись атакам на эти уязвимости (в июне — атаки на них ощутили 35% компаний, в мае— 21%). Эти баги позволяют злоумышленникам удаленно выполнить вредоносный код и получить полный контроль над требуемыми устройствами.

«Известные уязвимости предоставляют киберпреступникам простую и относительно беспрепятственную точку входа в корпоративные сети, что позволяет им выполнять широкий спектр атак. Уязвимости устройств интернета вещей часто являются “путем наименьшего сопротивления”, поскольку, как только одно устройство скомпрометировано, через него можно проникнуть в другие подключенные к нему устройства. Таким образом, для обеспечения безопасности сетей организациям крайне важно устанавливать патчи для известных уязвимостей, как только они становятся доступны» — комментирует Василий Дягилев, глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ.

В остальном в июле 2018 года рейтинг самых активных угроз изменился мало. Майнер Coinhive сохранил статус самого распространенного вредоносного ПО и атаковал 19% организаций в мире. Cryptoloot и Dorkbot оказались на втором и третьем местах рейтинга соответственно, каждый из вредоносов атаковал 7% организаций в мире.

Самые активные угрозы июля:

↔ CoinHive— майнер, предназначенный для добычи криптовалюты Monero без ведома пользователя, когда тот посещает веб-сайты. ↔ Cryptoloot —майнер, использующий мощности ЦП или видеокарты жертвы, а также другие ресурсы для майнинга криптовалюты; добавляет транзакции в блокчейн и выпускает новую валюту. ↑ Dorkbot — червь на базе IRC, cозданный с целью удаленного выполнения кода через оператора, а также скачивания дополнительное вредоносное ПО на уже инфицированную систему. Dorkbot — это банковский троян, основная цель которого — заполучить критическую информацию и запустить DDoS-атаки.

Рейтинг мобильной малвари тоже изменился мало. Так, в этом месяцев самой активной вредоносной программой для атак на мобильные устройства стал Lokibot: банковский троян, также способный похищаться данные с устройств на платформе Android. Следом за ним в рейтинге расположились вредоносы Lokibot и Guerilla.

Самые активные мобильные угрозы июля:

Lokibot — банковский троян для Android; крадет пользовательские данные и требует за них выкуп. Может заблокировать телефон, если удалить его права администратора. Triada — модульный бэкдор для Android, предоставляющий права суперпользователя загруженному вредоносному ПО, так как способствует его встраиванию в системные процессы. За Triada также замечен спуфинг URL-адресов, загруженных в браузер. Guerilla — программа-кликер рекламы для Android, способная связываться с удаленным сервером, загружать дополнительные вредоносные плагины и выполнять непрекращающийся переход к рекламе без согласия или ведома пользователя.

Исследователи Check Point также проанализировали наиболее эксплуатируемые уязвимости июля 2018 года.

Топ-3 самых эксплуатируемых уязвимостей июля: