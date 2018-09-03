Среди киберпреступников растет интерес к универсальным вредоносным программам, которые можно модифицировать под практически неограниченное количество задач. К такому выводу пришли эксперты «Лаборатории Касперского», проанализировав активность 60 000 ботнетов, связанных со 150 семействами вредоносов.

Аналитики отмечают, что в целом количество скачанных их ботами уникальных вредоносных файлов в первом полугодии 2018 года снизилось на 14,5% по сравнению со вторым полугодием 2017 года.

При этом в первой половине 2018 года доля бэкдоров выросла наиболее заметно, по сравнению с другими категориями малвари. Так, если во второй половине 2017 года количество подобных инструментов для удаленного доступа составляло 6,6% от общего числа циркулирующих в ботнетах вредоносов, то за первые шесть месяцев текущего года она увеличилась почти вдвое и составила 12,2%.

В 2018 году, как и в 2017, самыми «разносторонними» ботами остались Hworm, Smoke и BetaBot (он же Neurevt). При этом ботнеты все чаще предоставляются в аренду под «нужды» заказчика, и для многих ботнетов сложно выделить конкретную «специализацию».

Наиболее распространенным бэкдором оказался njRAT: эксперты «Лаборатории Касперского» подсчитали, что он стал каждым 20 файлом, скачиваемым ботами. Столь широкое распространение связано с разнообразием версий малвари и простотой настройки собственного варианта бэкдора, что обеспечивает низкий порог вхождения.

Отдельно отмечается, что в ТОР-10 первого полугодия 2018 года попала легальная утилита Mail PassView, с помощью которой можно восстановить пароли от различных почтовых клиентов. Она распространяется с помощью бэкдора Remcos и, вероятно, используется для получения паролей от почтовых ящиков жертв.

Также заметно выросли доли программ-загрузчиков и майнеров. Так, процентный показатель для первых увеличился с 5% (во второй половине 2017 года) до 12%, а для вторых – с 2,7% до 5%. Рост числа загрузчиков говорит о многоступенчатости атак и их растущей сложности, поскольку подобные программы после заражения устройства могут установить любое другое вредоносное ПО, с теми функциями, которые нужны злоумышленникам. Майнеры же активно распространяются в силу, что ботнеты все чаще рассматриваются как инструменты для генерации криптовалют.

По сравнению со второй половиной предыдущего года, в 2018 году увеличилось количество скачанных ботами шифровальщиков. Несмотря на общий спад популярности вымогателей, операторы ботнетов продолжают доставлять их своим жертвам. По данным исследователей, в 2017 году больше всего программ-вымогателей было загружено ботом Smoke, а в 2018 году лидерство перехватил Nitol.

Шифровальщик GandCrab — новичок в «десятке» самых скачиваемых семейств 2018 года. Он появился в январе и был сразу взят на вооружение операторами нескольких ботнетов. Наиболее активно его распространяет зомби-сеть Trik.

Заметнее всего снизились доли банковских троянов (с 22,5% до 13%) и спам-ботов (с 18,9% до 7%). Вместе с тем эксперты уверены, что говорить об уменьшении общего количества банкеров преждевременно, поскольку довольно часто они доставляются на устройства программами-загрузчиками, доля которых, напротив, значительно выросла.