15-16 ноября 2018 года в Москве состоится международная конференция по кибербезопасности OFFZONE 2018. Мероприятие пройдет в центре Digital October и объединит на своей площадке экспертов, исследователей, участников профессионального комьюнити и всех неравнодушных к миру практической кибербезопасности.

INFO Когда: 15-16 ноября 2018 года Где: Digital October (Москва, Берсеневская набережная, 6, стр. 3) Официальный сайт: https://www.offzone.moscow CFP: https://offzone.moscow/cfp (до 5 октября 2018 года)

Главные события конференции — два основных трека докладов (Main Track/Fast Track) и финал соревнований CTFZONE 2018. Кроме того, будут представлены тематические треки: воркшопы от исследователей железа и электроники (HARDWARE.ZONE), мастер-классы от экспертов по анализу защищенности веб-приложений (WEB.ZONE), лекции по безопасности в сфере финтех (FINANCE.ZONE), а также партнерские секции, конкурсы, хакатоны и многое другое. Каждый участник конференции получит интерактивный бейдж, взломать который можно лишь обладая широким набором скиллов.

CFP

Приглашаем спикеров сформировать сердце конференции OFFZONE 2018 — по-настоящему качественный технический контент и практические исследования в области кибербезопасности. Выступления могут быть как с большими докладами (Main Track – 45 минут + QA), так и с короткими презентациями (Fast Track – 20 минут + QA).

Все заявки рассмотрит CFP комитет, который состоит из экспертов в сфере безопасности веб-приложений и корпоративных систем, исследователей вредоносного ПО, а также низкоуровневого программного и аппаратного обеспечения.

Если вы желаете выступить с докладом или представить свое исследование на OFFZONE 2018 — оформить заявку на участие можно здесь.

Что нужно знать о СFP:

Прием заявок открыт до 5 октября 2018 года.

Два формата докладов: Main Track (45 минут + QA) и Fast Track (20 минут + QA).

Тема доклада может быть любой, но должна относиться к практической кибербезопасности.

Не рассматриваются доклады с маркетинговой направленностью.

Доклад должен быть представлен на русском или английском языке (язык слайдов — только английский).

В одном выступлении могут участвовать не более двух спикеров.

Каждая заявка будет рассмотрена CFP комитетом, состоящим исключительно из экспертов в области кибербезопасности.

Срок рассмотрения заявки — 10 дней после закрытия CFP.

Спикерам из других стран/городов оргкомитет оплачивает перелет и проживание.

Никаких пиджаков, никакого бизнеса — только hardcore research.

CFP комитет

Алексей Удовенко, University of Luxembourg;

Антон Черепанов, ESET;

Дмитрий Недоспасов, Toothless Consulting;

Максим Горячий, Positive Technologies;

Никита Вдовушкин, BI.ZONE;

Омар Ганиев, Deteact;

Сергей Голованов, Kaspersky Lab;

Тарас Иващенко, Mail.Ru;

Юрий Шабалин, Swordfish;

Эльдар Заитов, Yandex, CTFtime.

СTFZONE

Одним из важных событий конференции станет финал соревнований по практической кибербезопасности CTFZONE 2018. Отборочный этап прошел в июле этого года и вызвал огромный интерес со стороны международного CTF-сообщества: в онлайн-этапе участвовали более 1000 команд из 95 стран мира.

По результатам отборочного тура мы пригласили в Москву 10 сильнейших CTF-команд, которым предстоит сразиться в финальном поединке за главный приз — $10 000. Финал соревнований пройдет в классическом формате Attack/Defence, в рамках которого командам необходимо защищать свои сервисы, атакуя при этом сервисы противников. В случае эффективной защиты своих сервисов или успешной атаки в отношении противников, команда зарабатывает флаг. Побеждает команда, получившая наибольшее количество флагов.

В этом году в финале примут участие как опытные команды, входящие в ТОП-10 мирового рейтинга, так и новички, стремительно набирающие известность на CTF-арене. Какая команда станет сильнейшей в этом году, вы увидите своими глазами прямо на конференции.

Хакатоны и конкурсы

Тематика постапокалиптического мира и культовой игры Fallout задаст особую атмосферу на OFFZONE 2018. На протяжении двух дней гости и участники конференции смогут продемонстрировать свои практические навыки в различных хакатонах и конкурсах, а также получить трофеи за свои успехи в реальности OFFZONE.

Помимо технических конкурсов, гости конференции смогут принять участие в постапокалиптических квестах и активностях партнеров. OFFZONE 2018 – это не только хардкорные технические доклады, но и возможность познакомиться с многочисленными представителями профессионального комьюнити и круто провести время в среде единомышленников.

WEB.ZONE / HARDWARE.ZONE / FINANCE.ZONE

Все два дня на конференции будут работать профильные зоны – эксперты по анализу защищенности веб-приложений, исследователи железа, а также представители финтех-отрасли проведут воркшопы, презетанции и пообщаются с участниками конференции.

Ответы на вопросы о том, как работают современные веб-приложения, какие уязвимости в них встречаются чаще всего, и как их обнаружить стоит искать в WEB.ZONE. Исследователи железа и электроники поделятся интересными хаками девайсов, а также расскажут о современных низкоуровневых атаках в HARDWARE.ZONE. Но настоящей находкой станет FINANCE.ZONE – что такое процессинг? из чего состоят банкоматы, и как их правильно защищать? какие бывают терминалы и что стоит за аббревиатурой ДБО? Обо всем этом (и многом другом) расскажут опытные специалисты по безопасности в сфере финтех.