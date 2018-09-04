Эксперты IBM X-Force обнаружили банкера CamuBot, который появился в прошлом месяце в Бразилии и отличается от большинства подобных угроз. CamuBot атакует самые разные компании и госучреждения, но главным «оружием» злоумышленников является социальная инженерия. Так, авторы малвари выдают своего вредоноса за защитное приложение банка, а себя за его сотрудников. В итоге жертвы устанавливают банкера сами, под чутким руководством человека-оператора, который по телефону дает им инструкции.
Аналитики IBM X-Force объясняют, что преступники тщательно готовятся к каждой атаке. Они находят компании и организации, которые ведут дела с конкретным финансовым учреждением, и подготавливают малварь, оснащая ее нужным брендингом и логотипами.
Затем злоумышленники звонят в целевую компанию, сотруднику, который с наибольшей вероятностью знает учетные данные от корпоративного банковского аккаунта. Выдавая себя за сотрудников банка, с которым работает компания, преступники просят жертву пройти по ссылке и проверить статус некоего модуля безопасности банка. Сайт, старательно маскирующийся под легитимный, сообщит жертве, что защитное ПО необходимо срочно обновить. Если жертва попадется на удочку атакующих и решает загрузить обновленный модуль безопасности (к тому же требующий привилегий администратора), она загрузит троян CamuBot.
Банкер, по-прежнему изображающий банковский модуль безопасности, добавит себя в доверенные приложения Windows Firewall, а также установит SOCKS-прокси (SSH) и разрешит перенаправление портов. Этот двухсторонний туннель позволит атакующим использовать IP-адрес жертвы, когда дело дойдет до проникновения в банковский аккаунт компании.
Учетные данные от банковского аккаунта преступники тоже получают с помощью социальной инженерии. Дело в том, что после установки CamuBot откроет фальшивый сайт банка, где пользователю предложат залогиниться, после чего эта информация попадет в руки атакующих.
Эксперты IBM X-Force подчеркивают, что разработчики CamuBot и этой сложной схемы предусмотрели даже возможность столкновения с двухфакторной аутентификацией. В случае если банковский аккаунт дополнительно защищен 2ФА и биометрией, малварь также способна установить необходимые для работы аутентификационного устройства драйверы, после чего оператор по телефону попросит жертву сообщить временный код или предоставить фальшивому сотруднику банка удаленный доступ.
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