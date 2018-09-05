Специалисты SANS ISC обнаружили в интернете более 3700 3D-принтеров, доступ к которым можно получить без пароля. Проблема заключается не в самих устройствах, а в использовании опенсорсного инструмента OctoPrint. Этот свободный веб-интерфейс встраивают в свои продукты многие производители принтеров. OctoPrint позволяет владельцам принтеров получить удаленный доступ к девайсу и обладает множеством функций, от загрузки и скачивания файлов 3D-моделей (.gcode), до просмотра передачи с веб-камеры, если устройство это поддерживает.

Исследователи предупреждают, что обнаружить уязвимые 3D-принтеры сравнительно легко при помощи поисковиков, подобных Shodan. Доступ к интерфейсу OctoPrint в таких случаях осуществляется простым обращением к порту 5000 на определенном IP-адресе.

По данным специалистов, тысячи принтеров свободно доступны для любого желающего из-за неправильной настройки OctoPrint. В итоге атакующие могут похитить файлы 3D-моделей, и если те незашифрованы, воспользоваться ими или модифицировать, что зачастую может являться нарушением корпоративной тайны и закона.

Хуже того, через незащищенный OctoPrint можно устроить и самый настоящий саботаж. Так, злоумышленники имеют возможность внести незначительные изменения в 3D-модели конкурентов и подменить измененными версиями оригинальные файлы, из-за чего жертва, не заметившая подмены, может распечатать сотни и даже тысячи бракованных или неисправных деталей и продуктов.

Также исследователи отмечают, что многие принтеры не имеют автоматических защитных выключателей, который защищают устройства от возможного перегрева. А значит, атакующие могут попытаться устроить настоящий пожар, загрузив вредоносный файл.

В свою очередь, доступ к веб-камере позволяет атакующим узнать дополнительные детали о производственном процессе жертв и даже какие-либо секреты производства.