Чешский ИБ-специалист Владимир Смитка (Vladimír Smitka) просканировал 230 млн доменов и обнаружил, что администраторы сайтов очень часто оставляют каталоги .git незащищенными и доступными третьим лицам. Так, более 390 000 сайтов от общего числа оставили свои каталоги .git доступными для загрузки.

Провести глобальное исследование специалист решил после изучения чешских и словацких сайтов, среди которых обнаружил почти 2000 ресурсов с открытыми каталогами .git.

Смитка объясняет, что ситуация крайне скверная, так как неавторизованный атакующий может найти в таких каталогах самую разную информацию, начиная от данных о структуре сайта, и заканчивая паролями, ключами API, настройками IDE и так далее.

Используя доступ к .git, злоумышленник способен постепенно воссоздать git-репозиторий сайта, изучить используемые ресурсом библиотеки и использовать эти знания для поиска потенциальных уязвимостей. Так как структура .git известна, злоумышленник может начать с изучения /.git/HEAD, /.git/config, /.git/index, /.git/refs/heads/maste, /.git/logs/HEAD и постепенно продвигаться дальше.

Смитка пишет, что некоторая информация вообще не должна храниться в репозиториях, но далеко не все разработчики задумываются о потенциальных проблемах с безопасностью.

Эксперт рассказывает, что мотивацией для проведения глобального сканирования стал тот факт, что ему легко удалось связаться с владельцами уязвимых чешских и словацких ресурсов. Дело в том, что в нормальных обстоятельствах по адресу <веб-сайт>/.git/HEAD не должно быть ничего доступного публично. Но на уязвимых ресурсах таким образом можно увидеть список коммитов и информацию о контрибьюторах, включая их email-адреса.

В результате, сначала Смитка разослал предупреждения администраторам 2000 уязвимых ресурсов, а спустя месяц провел повторное сканирование. Каталоги .git были по-прежнему доступны лишь на 874 из них, то есть количество уязвимых сайтов сократилось почти на 55%.

Сейчас, после проведения глобального скана, Смитка отправил администраторам проблемных ресурсов более 90 000 писем с предупреждениями, где коротко рассказал об опасности и дал ссылку на свой сайт, посвященный проблеме.

Исследователь пишет, что более 2000 администраторов уже поблагодарили его за помощь и предупреждение, впрочем один раз на него пообещали заявить в канадскую полицию, а еще как минимум два человека сочли его спамером.