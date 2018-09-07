Компания Schneider Electric предупредила, что флешки, поставляющиеся вместе с продуктами Conext Combox и Conext Battery Monitor, оказались заражены вредоносным ПО еще на этапе производства.

Оба вышеназванных решения предназначены для солнечных электростанций компании. Так, Conext Combox – это устройство для связи и мониторинга, а Conext Battery Monitor — устройство, позволяющее следить за работой батарей и уровнем их заряда. Разработчики сообщают, что USB-накопители, поставляющиеся вместе с этими продуктами, возможно, были заражены вредоносным ПО на фабрике стороннего поставщика.

На таких флешках содержатся руководства пользователя, а также различный необязательный к установке софт. Подчеркивается, что флешки не содержат важного системного ПО и, по сути, вообще не нужны для работы, конфигурирования и эксплуатации устройств. Поэтому разработчики рекомендуют не просто не использовать потенциально опасные накопители, но и вовсе их уничтожить.

Владельцам всех версий Conext ComBox (sku 865-1058) и Conext Battery Monitor (sku 865-1080-01), которые пользовались флешками из комплекта, рекомендуется провести полную проверку системы. О том, какой именно малварью были заражены накопители, не сообщается, но известно, что ее должны с легкостью обнаруживать любые современные антивирусные решения.