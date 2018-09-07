Компания Tesla Motors объявила, что позволит верифицированным ИБ-исследователям искать уязвимости в своих личных автомобилях без последствий. На этой неделе в правила безопасности продуктов автопроизводителя были внесены интересные изменения.

Согласно обновленным правилам, теперь ИБ-специалисты смогут зарегистрироваться как «добросовестные исследователи безопасности», а также поставить на специальный учет свои автомобили, над которыми планируют проводить опыты. Tesla Motors, в свою очередь, обещает всячески содействовать экспертам в работе, предоставляя помощь, обновления «по воздуху» и даже осуществлять перепрошивку автомобилей, если оригинальное ПО или прошивка окажутся повреждены в результате проведения исследований.

Нужно отметить, что ранее при возникновении подобных проблем с софтом или прошивкой Tesla Motors аннулировала гарантию на автомобиль, что делало любые изыскания в этих областях весьма дорогим развлечением.

Кроме того, представители компании обещают не преследовать специалистов юридически, если те действуют в рамках официальной программы bug bounty.