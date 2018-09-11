Большое обновление получил недавно не только Google Chrome, но и Tor Browser, на прошлой неделе, наконец-то, перешедший на кодовую базу Firefox Quantum и новый Photon UI.

Tor Browser всегда основывался на кодовой базе Firefox, однако отставал от своего «прародителя» на пару релизов. И если инженеры Mozilla представили Firefox 57 на базе Firefox Quantum еще в ноябре 2017 года, то до Tor обновление добралось только теперь. Равно как и Firefox, Tor Browser 8 (основанный на Firefox ESR 60) получил новый движок для рендегинга страниц, новый WebExtensions API, который для работы с дополнениями применяют Chrome, Opera, Vivaldi, Brave и другие Chromium-браузеры, и обновленный интерфейс Photon UI.

Но если об основных изменениях, сопряженных с переходом на Firefox Quantum, хорошо известно на примере Firefox, то у Tor Browser есть и собственные специфические новшества. Так, разработчики полностью переработали и упростили стартовый экран, который пользователи видят сразу после установки и запуска браузера (см. иллюстрацию выше).

Кроме того, был серьезно переработан механизм request bridge, теперь не понадобится отправлять email или переходить на сайт проекта, достаточно будет просто решить капчу в самом Tor Launcher.

Также нужно отметить, что почти одновременно с релизом Tor Browser 8 разработчики Tor Project представили и мобильную версию своего продукта: Tor Browser для Android. Приложение уже доступно в каталоге Google Play Store, хотя в настоящее время является альфа-версией.

Tor Browser для Android должен заметить собой браузер Orfox, до недавнего времени разрабатывавшийся командой Guardian Project, который теперь «отправлен в отставку».

Разработчики призывают сообщество помочь в тестировании Tor Browser для Android. В настоящее время установка альфа-версии браузера также требует установки мобильного прокси-приложения Orbot, но разработчики уверяют, что для будущих релизов это уже не понадобится.