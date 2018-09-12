Kaz’Hack’Stan – первая практическая конференция в Центральной Азии, посвященная актуальным вопросам в сфере практической информационной безопасности.

INFO Дата: 5 октября 2018 года Регистрация: www.KazHackStan.kz Стоимость участия: 1000 тенге Место проведения: г. Алматы, ул. Тимирязева 42, дом приемов «Бакшасарай» Организатор: ОЮЛ «Центр анализа и расследования кибер атак» (ЦАРКА)

В прошлом году мероприятие собрало в одном месте около 2000 человек из разных регионов Казахстана и ближнего зарубежья: IT-разработчиков, исследователей ИБ, представителей государственных органов, вендоров, студентов и школьников.

В этом году правила мероприятия остаются прежними: максимум практики и минимум рекламы.

Посетителей Kaz’Hack’Stan на этот раз ожидают два трека: трек практических докладов, а также бизнес-трек. Исследователям представится возможность поучаствовать во взломе Киберполигона, а также посетить зоны Retrogames, Social Engineering и Lockpick.

В настоящее время программа конференции составляется и будет анонсирована в ближайшее время, следи за анонсами!