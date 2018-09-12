Kaz’Hack’Stan – первая практическая конференция в Центральной Азии, посвященная актуальным вопросам в сфере практической информационной безопасности.
INFO
Дата: 5 октября 2018 года
Регистрация: www.KazHackStan.kz
Стоимость участия: 1000 тенге
Место проведения: г. Алматы, ул. Тимирязева 42, дом приемов «Бакшасарай»
Организатор: ОЮЛ «Центр анализа и расследования кибер атак» (ЦАРКА)
В прошлом году мероприятие собрало в одном месте около 2000 человек из разных регионов Казахстана и ближнего зарубежья: IT-разработчиков, исследователей ИБ, представителей государственных органов, вендоров, студентов и школьников.
В этом году правила мероприятия остаются прежними: максимум практики и минимум рекламы.
Посетителей Kaz’Hack’Stan на этот раз ожидают два трека: трек практических докладов, а также бизнес-трек. Исследователям представится возможность поучаствовать во взломе Киберполигона, а также посетить зоны Retrogames, Social Engineering и Lockpick.
В настоящее время программа конференции составляется и будет анонсирована в ближайшее время, следи за анонсами!
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