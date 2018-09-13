ИБ-специалист Коди Джонстон (Cody Johnston) рассказал изданию ZDNet, что обнаружил на портале Microsoft TechNet более 3000 страниц, рекламирующих подозрительные сервисы, фальшивую техническую поддержку и так далее.

Судя по всему, скамеры задействуют Microsoft TechNet, чтобы завоевать доверие своих жертв, ведь использование microsoft.com позволяет мошеннической рекламе занимать более высокие позиции в поисковиках и добиваться лучших результатов.

Джонстон рассказывает, что представители фальшивой технической поддержки в основном эксплуатируют в своих целях gallery.technet.microsoft.com,поддомен TechNet, позволяющий загружать бесплатные библиотеки.

В августе 2018 года исследователю удалось обнаружить на Microsoft TechNet 3090 результатов, связанных с различными скамерами, причем 12 из них оказались совсем новыми. Судя по всему, мошенники нацеливаются на пользователей самых разных ресурсов, которым может понадобиться помощь, начиная от криптовалютных и финансовых сервисов (Binance, Bittrex, Google Wallet), и заканчивая социальными сетями (Instagram).

После того как Джонстон сообщил о проблеме представителям компании Microsoft, те оперативно «зачистили» ресурсы TechNet от скамеров. В настоящее время мошеннические страницы удалены даже из кеша Bing и Google.

Однако специалист отмечает, что скамеры используют подобным образом самые разные ресурсы, например, в последнее время с такими же проблемами сталкивались разработчики Quip, принадлежащего Salesforce, и модераторы официального форума Spotify.