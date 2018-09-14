С 17 по 21 сентября 2018 года в Самаре (Отель HolidayInn, А.Толстого, 99), в рамках соревнований VolgaCTF встретятся команды со всей России, а так же из Белоруссии, Марокко, Австрии, Вьетнама и Тайваня. В рамках лекционной программы выступят независимые эксперты, ведущие сотрудники крупнейших компаний в сфере информационной безопасности, а также специалисты Министерства иностранных дел Российской Федерации.

VolgaCTF — одни из крупнейших в России ежегодных соревнований в области информационной безопасности. Организаторами выступает институт информатики, математики и электроники Самарского университета, при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области, а также группа независимых специалистов.

Формат VolgaCTF, это традиционный для сферы информационной безопасности Capture the flag. Участники должны в виртуальном пространстве «похить флаг» у соперников. Команды состязаются в защите собственных ресурсов, а так же в поиске уязвимостей у ресурсов противника.

Основное назначение соревнований — повышение квалификации учащихся по направлениям, связанным с защитой информации, и молодых специалистов, акцентирование внимания на вопросах подготовки кадров в данной сфере, формирование положительного образа современного защитника информации.

VolgaCTF проводится в два этапа:

отборочный дистанционный тур для всех желающих в смешанном формате (в 2018 году приняли участие 1097 команд из 87 стран, из них всего 197 российских команд);

очный тур, который проводится в Самаре по результатам отбора для 16 лучших команд.

В финале соревнований примут участие команды из Самары, Москвы, Казани, Саратова, Чебоксар, Ижевска, Екатеринбурга, Новосибирска, а также из Австрии, Вьетнама, Белоруссии, Тайваня и Марокко. Кроме того, параллельно с конкурсной программой в качестве гостевых команд на VolgaCTF приедут специалисты из Ижевска, Саратова, Москвы, военнослужащие научной роты №5 сухопутных войск Министерства обороны РФ, и впервые в соревновании примет участие команда из Высшей школы МВД (город Краснодар).

Также в рамках VolgaCTF состоится и лекционная программа. На этот раз перед участниками выступят представители крупнейших IT-компаний России и зарубежья: «Лаборатория Касперского», Ростелеком Solar, Positive Technologies, Digital Security, Газинформсервис, команда Hardware Village, Lockpick Village, а также независимые эксперты в области информационной безопасности. Среди прочего, спикеры представят кейсы из жизни центров кибербезопасности, рассмотрят противодействие механизмам в атаках на промышленные предприятия. Представители МИД РФ организуют практический семинар на тему «Имиджевые аккаунты стран мира: цифровая дипломатия через позитив».

На все мероприятия VolgaCTF вход свободный.