В последние выходные августа в Санкт-Петербурге прошел фестиваль компьютерного искусства Chaos Constructions 2018.

Фестиваль проходил на территории Конгресс-холла «ЛПМ», поделенной на семь разделенных тематически локаций. В рамках фестиваля можно было посетить более 60 лекций и круглых столов, организованных сообществами Петербурга и Москвы, представителями бизнеса, научными сотрудниками российских вузов и инновационных компаний, создающих будущее. Делая ставку не на количество, а на качество докладов, в первую очередь на фестиваль пригласили лидеров и участников сообществ, а затем лидеров мнений и представителей бизнеса. Для новых докладчиков это стало прекрасной возможностью получить опыт публичных выступлений и обратную связь от общения с аудиторией.

DemoParty

Конкурсы по программированию музыки, анимации, рисунков, созданных с использованием графических планшетов и мышек, а также пиксельной графики и фотографии принесли победителям приятные бонусы: абонементы на серверы, курсы английского языка, денежные призы на сумму 300 000 рублей и 500 евро. Принято на конкурсы и показано было свыше полутора сотен работ. Все результаты можно посмотреть на странице фестиваля.

Первое место и призы 30 000 рублей и 300 евро получила работа, которая доставила массу удовольствия посетителям — визуализализация с музыкальным сопровождением, выполненная на телефонном аппарате с функцией АОН – Русь.

В перерывах между показом конкурсных работ можно было послушать лекции по пиксель-арту и безопасности средств связи. Вечером выступили диджеи и музыканты.

Русские хакеры

Доклады от сообществ Hardware Village и Defcon Moscow, специалистов по информационной безопасности, собрали большое количество слушателей. Были продемонстрированы интересные примеры по возможностям взлома iPhone, и даже его лабораторный прототип. Неформальная обстановка чувствовалась во всем: можно было расположиться в уютных креслах-мешках, поспорить со спикерами, выяснить любые подробности по хакерской тематике.

Напротив докладчиков располагались стенды Lockpick Village, показывающие принципы работы обычных механических замков; желающие могли научиться открывать наручники заколкой-шпилькой.

Выставка

Выставка в этом году получилась небольшой, но интересной. Старинные видеостудии, калькуляторы, ретро-компьютеры всех ведущих брендов современности, а также давно канувших в Лету, привезли друзья из объединения RetroTechSquad.

Изюминкой выставки стали конкурсы по видеоиграм, графике в MacPaint на черно-белом Mac Classic, а также ретро-компьютерный клуб любителей игры DooM — Russian DooM Con, который отметил в Instagram сам создатель игры, Джон Ромеро. Напротив ретро-клуба можно было поговорить с большим роботом и сыграть в GuitarHero на фруктах, посмотреть на механические клавиатуры, попробовать себя в искусстве капоэйры. Под завершение фестиваля можно было угоститься вкусным вишневым пивом, предоставленным компанией GameInsight.

Конференция

Помимо основных тематик на конференции прошли лекции по DevOps, администрированию, а также круглые столы. Например, круглый стол про становление интернета собрал тех, кто строил первые сети, доступные для граждан нашей страны: Дмитрия Буркова, Дмитрия Завалишина, Игоря Николаева.

Обсудить современные проблемы связи приехали неугомонный Фил Кулин, Михаил Климарев, Саркис Дарбинян. Сотрудники компании ПАО «Газпром нефть» рассказали, зачем нужны технологии блокчейн на государственном уровне, Apla запустили хакатон по разработке на своей блокчейн платформе, а коллеги, создающие систему маркировки товаров «Честный знак», искали программистов на Scala.

Организаторы обещают, что хакатоны будут перезапущены в ближайшее время, после чего станут доступны для всех желающих.

Доклады по разработке игр были вынесены в отдельный зал со своей программой. В секции, организованной петербургской бесплатной инди-школой, выступали научные сотрудники московской Высшей Школы Экономики, а вечером разработчики показывали свои игры коллегам и делились впечатлениями.