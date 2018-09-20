Японская криптовалютная биржа Zaif, существующая с 2014 года, объявила об ограблении, произошедшем еще на прошлой неделе. В результате инцидента компания и ее пользователи лишились 60 млн долларов.
【重要】現在発生している仮想通貨の入出金停止に関する経緯と今後の対応について、当社のプレスリリースより詳細をご報告しておりますので、ご一読をお願いいたします。https://t.co/Foy9Me6K0v
— Zaif — 暗号通貨取引所 (@zaifdotjp) September 19, 2018
Представители Zaif сообщили, что взлом был обнаружен 17 сентября 2018 года, то есть в минувший понедельник. В итоге вчера, 19 сентября, вывод и внесение средств были временно приостановлены, так как в настоящее время персонал ресурса проводит расследование и старается удостовериться в том, что у неназванных хакеров не осталось лазеек в системе.
Хотя расследование случившегося еще далеко от завершения, уже известно, что компрометация биржи произошла на прошлой неделе, 14 сентября, между 17:00 и 19:00 по местному времени. Именно тогда атакующие опустошили горячие кошельки ресурса, похитив средства в трех криптовалютах (Bitcoin, Bitcoin Cash и MonaCoin).
В общей сложности ущерб от действий злоумышленников составил 6,7 млрд иен (примерно 59,67 млн долларов). Известно, что атакующим удалось украсть 5,966 BTC, а точное количество похищенных монет Bitcoin Cash и MonaCoin еще только предстоит установить. Из похищенных 6,7 млрд иен самой бирже принадлежало лишь 32% средств (2,2 млрд иен), тогда как остальные 4,5 млрд принадлежали пользователям ресурса.
Представители Zaif сообщают, что намерены получить заем в размере 5 млрд иен и покрыть ущерб всех пострадавших. Однако точных дат начала выплат и каких-либо других деталей пока не сообщают.
Чтобы оставить мнение, нужно залогиниться