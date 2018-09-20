Японская криптовалютная биржа Zaif, существующая с 2014 года, объявила об ограблении, произошедшем еще на прошлой неделе. В результате инцидента компания и ее пользователи лишились 60 млн долларов.

Представители Zaif сообщили, что взлом был обнаружен 17 сентября 2018 года, то есть в минувший понедельник. В итоге вчера, 19 сентября, вывод и внесение средств были временно приостановлены, так как в настоящее время персонал ресурса проводит расследование и старается удостовериться в том, что у неназванных хакеров не осталось лазеек в системе.

Хотя расследование случившегося еще далеко от завершения, уже известно, что компрометация биржи произошла на прошлой неделе, 14 сентября, между 17:00 и 19:00 по местному времени. Именно тогда атакующие опустошили горячие кошельки ресурса, похитив средства в трех криптовалютах (Bitcoin, Bitcoin Cash и MonaCoin).

В общей сложности ущерб от действий злоумышленников составил 6,7 млрд иен (примерно 59,67 млн долларов). Известно, что атакующим удалось украсть 5,966 BTC, а точное количество похищенных монет Bitcoin Cash и MonaCoin еще только предстоит установить. Из похищенных 6,7 млрд иен самой бирже принадлежало лишь 32% средств (2,2 млрд иен), тогда как остальные 4,5 млрд принадлежали пользователям ресурса.

Представители Zaif сообщают, что намерены получить заем в размере 5 млрд иен и покрыть ущерб всех пострадавших. Однако точных дат начала выплат и каких-либо других деталей пока не сообщают.