В Самаре завершились VIII Международные межвузовские открытые соревнования в области информационной безопасности VolgaCTF. В финале состязаний встретились 16 команд из России, Австрии, Вьетнама, Тайваня и Белоруссии. В этом году одержать победу было сложнее, так как впервые соревнования длились два дня, а не один. Кроме того, состоялась двухдневная конференция с участием представителей бизнеса, образовательных учреждений, независимых специалистов в области информационной безопасности, а также МИД РФ.

Соревнования

В финале VolgaCTF встретились команды из таких учебных заведений как Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (г. Минск), Da Nang (Вьетнам), St. Pölten (Австрия), Новосибирский государственный университет, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (г. Москва), МГУ, Высшая школа экономики (г. Москва), Московский физико-технический институт, Казанский национальный исследовательский технологический университет, Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, Казанский Федеральный университет и другие. Самарскую область представлял команда Самарского государственного технического университета. Все желающие могли выступить вне конкурсной программы за гостевым столом.

По итогам двух дней соревнований команда Высшей школы экономики Corrupted Reflection заняла третью строчку турнирной таблицы. На втором месте — SUSlo.PAS из Новосибирского государственного университета. И победителем VolgaCTF стала команда Bushwhackers (МГУ). Участники Самарского технического университета (MagicHat) оказались на 10 месте в общем зачете.

Конференция

Кроме самих соревнований, еще одним центральным событием VolgaCTF стал круглый стол на тему «Фейковая реальность и киберпреступность». Актуальные проблемы обсудили представители международного бизнеса, масс-медиа, силовых ведомств и власти. Модерировал дискуссию Станислав Казарин, врио министра информационных технологий и связи Самарской области.

Возросшую роль фейковых новостей, которые превращаются в инструмент манипуляции, отметил Дмитирий Солодов, первый секретарь Департамента информации и печати МИД РФ. Он подчеркнул, что требование времени — автоматическая система верификации новостей, в проверке достоверности сообщений на мировом уровне важную роль играет двусторонний диалог с международными партнерами.

Ярослав Фещенко, представитель научной роты сухопутных войск Министерства обороны РФ, обратил внимание на то, что в нынешней геополитической обстановке фейковые новости не редко становятся инструментом провокации и эскалации конфликтов. Свою позицию озвучили и специалисты в области высоких технологий и медиа.

Владислав Сергеев, Председатель Оргкомитета Международных межвузовских соревнований в области информационной безопасности VolgaCTF:

«Я смотрю на будущее с большой надеждой, мы находимся на переходном этапе. Вполне возможно, что уже в ближайшее время новости могут сопровождать некой маркировкой, цифрой, которая будет означать, можно ли ей доверять или нет. Все источники информации должны быть рейтингованы. В основу этого должна лечь некая условная система проверки достоверности».

Анастасия Кнор, Руководитель самарской региональной общественной организации «За информационное общество»:

«Степень ответственности за информацию зависит от персонификации автора. Вседозволенность заканчивается, когда речь заходит о персональной репутации».

Алексей Гришин, директор департамента информационной безопасности компании «Аладдин»:

«Прививать особое критическое мышление к источникам информации подрастающему поколению, конечно, надо. Это один из методов борьбы с фейковыми новостями. Здесь важно не перегнуть палку, не сделать это сознание гипертрофированным, склонным к паранойе и тотальному недоверию».

Кроме того, в мероприятии приняли участие представители информационной группы «Интерфакс», Международной ассоциации специалистов по сертификации преподаватели высших школ Самары, Москвы.