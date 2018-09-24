Эксперты Trend Micro Zero Day Initiative (ZDI) обнародовали информацию о неисправленной уязвимости в составе СУБД Microsoft Jet Database Engine. По данным исследователей, проблема угрожает всем актуальным на сегодня версиям Windows (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, а также Windows Server от 2008 до 2016) и допускает исполнение произвольного кода.

Специалисты пишут, что уведомили инженеров Microsoft о проблеме еще в начале мая 2018 года и выждали даже не положенные в таких случаях 90 дней, а 120, учитывая серьезность бага. Однако патча для уязвимости по-прежнему нет, хотя в сентябре 2018 года разработчики Microsoft устранили две другие проблемы в составе JET.

Уязвимость представляет собой проблему записи за пределы буфера (out-of-bounds writes), которую может спровоцировать открытие источника данных JET, осуществленное посредством Object Linking and Embedding Database (OLEDB). Эксплуатация проблемы может привести к исполнению произвольного кода в контексте текущего пользователя. Однако, по словам исследователей, для этого атакующему придется убедить свою жертву открыть специально созданный файл, содержащий данные СУБД JET. Этот формат используется самыми разными приложениями, и специалисты предостерегают, что вредоносный код будет выполнен на уровне текущего процесса.

Proof-of-concept эксплоит уже опубликован на GitHub.

Официального патча можно ждать не раньше октябрьского «вторника обновлений». Однако о проблеме позаботились сторонние специалисты – инженеры компании Acros Security. Патчи для свежей уязвимости были представлены в составе их продукта 0patch. 0patch – это платформа, предназначенная как раз для таких ситуаций, то есть исправления 0-day и других непропатченных уязвимостей, для поддержки продуктов, которые уже не поддерживаются производителями, кастомного софта и так далее. Свежая версия 0patch содержит исправления для 32- и 64-разрядных версий Windows 10, 8.1, 7, а также Windows Server 2008-2016.