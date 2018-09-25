В октябре 2018 года компания «ИнфосистемыДжет» проведет серию бесплатных вебинаров по информационной безопасности. Мероприятия будут полезны начинающим специалистам и широкой аудитории – всем, кто интересуется темой и хочет освежить или систематизировать знания, а также восполнить теоретические пробелы. Ведущий вебинаров – эксперт Центра информационной безопасности «ИнфосистемыДжет».

Темы и краткое описание вебинаров

4 октября, 16:00 – 18:00. Основные термины ИБ

Вас ждет знакомство с базовыми терминами и определениями, основными концепциями и подходами к обеспечению информационной безопасности. За два часа вы получите представлениеоб оценке рисков, таксономии угроз, kill-chain-сценариях, описывающих действия злоумышленника, разработке эффективных защитных мер, а также роли подразделений ИБ в жизненном цикле компании.

Зарегистрироваться на мероприятие: https://jetinfosystems.timepad.ru/event/811771/

9 октября, 16:00 – 18:00. Стандарты ИБ

На вебинаре мы рассмотрим стандарты от международных консорциумов по информационной безопасности, таких как NIST, OWASP, ISACA, SANS, ISO 27XXX. Вы получите отличную технико-методологическую базу, если планируете защищать инфраструктуру или рассчитываете применять свои силы в пентесте.

Зарегистрироваться на мероприятие: https://jetinfosystems.timepad.ru/event/811833/

11 октября, 16:00 – 18:00. Требования ИБ

Вы узнаете об актуальных требованиях российского законодательства РФ по информационной безопасности. На вебинаре мы разберем несколько типов нормативных документов:

– определяющих требования и подходы к обеспечению безопасности информации, которая может обладать ценностью для компании;

– определяющих требования и подходы к использованию криптографических средств защиты информации.

Дополнительно рассмотрим зоны ответственности и требования регуляторов к вопросам обеспечения ИБ.

Зарегистрироваться на мероприятие: https://jetinfosystems.timepad.ru/event/811856/

16 октября, 16:00 – 18:00. Технологии ИБ

Из вебинара вы узнаете об основных технических средствах, которые применяются для соблюдения принципов обеспечения ИБ: антивирусах, песочницах, межсетевых экранах, IDS/IPS, honeypot, сканерах уязвимостей, DAM, DLP, PKI, IAM, MDM, SIEM и многих других. Дополнительно рассмотрим основные элементы построения безопасной экосистемы информационной структуры компании.

Зарегистрироваться на мероприятие: https://jetinfosystems.timepad.ru/event/811925/

18 октября, 16:00 – 18:00. Тренды ИБ

На этом вебинаре вас ждет масса всего интересного: основные угрозы и мотивы злоумышленников, использование концепции DataCentricSecurity, методы эффективного противодействия современному ландшафту угроз и модели обеспечения безопасности. Также мы разберемся в схемах внедрения NewWave средств обеспечения ИБ, таких как CASB, SaaS и других.

Зарегистрироваться на мероприятие: https://jetinfosystems.timepad.ru/event/811969/

Secretlevel

Те, кто пройдет все этапы, получат ссылку на бонусный уровень — вебинар по практической ИБ от сотрудников лаборатории практического анализа защищенности Центра информационной безопасности «ИнфосистемыДжет».

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пишите на security@jet.su.