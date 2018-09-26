Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, анонсирует проведение шестой международной конференции по кибербезопасности CyberCrimeCon 2018. В этом году площадку для международных экспертов по информационной безопасности посетят представители INTERPOL, Europol, а также киберполиций разных стран. В фокусе мероприятия – тенденции международной киберпреступности, атаки наиболее опасных хакерских групп, а также прогнозы актуальных киберугроз.

За короткое время ставшая наиболее ожидаемым событием года в мире кибербезопасности, конференция CyberCrimeCon 2018 объединяет ведущих мировых специалистов для обмена опытом в области борьбы с киберугрозами на уровне государств и бизнеса в разных странах.

В этом году на CyberCrimeCon 2018 соберутся более 1000 экспертов из Европы, Ближнего Востока и Азии, которые поделятся своими исследованиями киберугроз, проанализируют новые инструменты и тактики хакерских групп, а также раскроют результаты расследований самых резонансных киберпреступлений года.

Отдельный трек CyberCrimeCon 2018 традиционно посвящен глобальному обмену стратегическими данными в области Threat Intelligence. Полученные с помощью технологий киберразведки данные станут основой для формирования стратегий информационной безопасности коммерческих компаний и госсектора на годы вперед.

Илья Сачков, основатель и генеральный директор Group-IB, отвечая на вопрос о том, что будет в этом году на CyberCrimeCon 2018, подчеркнул:

«Совместно с представителями Интерпола, киберполиций разных стран и независимыми экспертами из Азии, Европы, Ближнего Востока мы обсудим международное сотрудничество в борьбе с кибертерроризмом и вопросы защиты государств и бизнеса от угроз, исходящих от международной киберпреступности. Мы знаем, как думает преступник, где находится его ближайшая цель и как он готовится атаковать ее. Этими данными мы готовы поделиться на нашей глобальной конференции CyberCrimeCon, которая пройдет в Москве уже шестой раз. Наша цель – вооружить вас знаниями о новых угрозах, актуальных для коммерческих компаний и государственного сектора. Никаких непроверенных данных, заимствованных цифр и устаревших технологий. Только факты и прогнозы, которые всегда сбываются».

Впервые в этом году на конференции Group-IB будут рассмотрены глобальные вопросы киберртерроризма и защиты критической инфраструктуры. Из года в год мероприятие проходит с участием представителей INTERPOL, Europol, а также киберполиций разных стран, телекоммуникационных компаний, банков, ИТ-вендоров и организаций, специализирующихся на технологиях кибербезопасности.

Среди спикеров конференции:

Такаюки Оку (TakayukiOku), и.о. директора по борьбе с киберпреступностью, INTERPOL;

Хейко Лор (HeikoLöhr), глава отдела противодействия киберпреступлениям, Киберполиция Германии;

Энрико Ловат (EnricoLovat), глава отдела киберразведки, Siemens;

Юп Гоммерс (JoepGommers), СЕО EclecticIQ;

Дмитрий Волков, CTO и сооснователь Group-IB;

Илья Сачков, CEO и основатель Group-IB.

Учитывая резонанс прошлых мероприятий, в этом году конференция впервые будет проходить в течение двух дней. Первый день будет посвящен тенденциям киберпреступности и прогнозам на будущий год, технологиям защиты критической инфраструктуры и обмена стратегическими данными киберразведки. Во второй день будут раскрыты подробности расследований самых громких киберпреступлений года, подробно рассмотрены тактики и инструменты последних кибератак и технологии для их обнаружения.

Конференция пройдет 9-10 октября 2018 года, на новой площадке в Москве — в Цифровом Деловом Пространстве на Покровке. Получить более подробную информацию и зарегистрироваться для участия можно на сайте мероприятия.