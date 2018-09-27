Компания Mitsubishi объявила, что отзывает 68 000 автомобилей, так как в них были обнаружены два опасных софтверных бага. Проблемы коснулись Outlander Sport SUV 2018 года выпуска, с системой предотвращения фронтального столкновения (forward collision mitigation), гибридных Outlander 2018 года выпуска, а также моделей Eclipse Cross и Outlander’ов 2017 и 2018 годов с адаптивным круиз-контролем или электронным парковочным тормозом.

По информации Национального управления безопасностью движения на трассах (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA), один из обнаруженных багов представляет опасность более чем для 59 000 кроссоверов текущего года выпуска и связан с работой блока управления тормозной системой.

Издание Cars.com сообщает, что ошибка, связанная с системой предотвращения фронтального столкновения, может не позволить системе безопасности сработать должны образом, повлияв, например, на автоматическое экстренное торможение, антиблокировочную тормозную систему, электронный контроль устойчивости или функцию auto hold. Это проблема коснулась 9 166 автомобилей.

Подробности можно найти в отчете NHTSA. Там объясняется, что электрические шумы гидроблока могут спровоцировать перезагрузку блока управления, что может повлечь за собой отказ автоматического торможения, вызывать моментальную блокировки при включенном ABS, отключить электронный контроль устойчивости или «отпустить» тормоза при включенной функции auto hold. Все это ставит в теории под угрозу жизни переходов.

Кроме того, из-за ошибок в коде система предотвращения фронтального столкновения, призванная реагировать на пешеходов и тормозить в экстренных случаях, может активировать тормоза на более долгое время, чем это требуется, в том числе и тогда, когда помех на пути автомобиля уже нет. По мнению специалистов NHTSA, это подвергает водителей риску наезда движущегося сзади авто.

Известно, что представители Mitsubishi начнут связываться с американскими владельцами проблемных транспортных средств 16 октября 2018 года. Относительно других стран и распространенности уязвимых моделей там, пока ничего не сообщается.