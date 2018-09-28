Новую проблему в ядре Linux, получившую идентификатор CVE-2018-14634 и название Mutagen Astronomy, выявили специалисты Qualys Research Labs. Уязвимость, связанная с функцией create_elf_tables() и целочисленным переполнением, оказалась опасна для Red Hat Enterprise Linux, CentOS и Debian.

Хотя проблема подразумевает, что перед эксплуатацией Mutagen Astronomy атакующий уже должен каким-то образом проникнуть в целевую систему, специалисты Qualys Research Labs подчеркивают, что уязвимость способна превратить малоопасную атаку в настоящую проблему и предоставить злоумышленнику root-доступ и полный контроль над системой.

Уязвимость существовала в ядре между 19 июля 2007 года и 7 июля 2017 года (коммиты b6a2fea39318 и da029c11e6b1). Исследователи пишут, что эксплоит для Mutagen Astronomy вызывает переполнение буфера, а затем приводит к исполнению вредоносного кода с root-привилегиями. Специалисты Qualys Research Labs опубликовали сразу два PoC-эксплоита (1, 2) для новой бреши.

Эксперты подчеркивают, что вышедшее около года назад исправление препятствует эксплуатации уязвимости. В связи с этим исследователи критикуют разработчиков ряда популярных дистрибутивов (в частности, Red Hat Enterprise Linux и CentOS), так как за прошедший год они так и не озаботились бэкпортом этого патча для своих продуктов, из-за чего те были по-прежнему уязвимы на момент публикации данных о проблеме.

Разработчики Red Hat сообщили, что брешь опасна для Enterprise Linux 6, 7 и Red Hat Enterprise MRG 2. Они опубликовали рекомендации по обходу бага и защите уязвимых систем до выхода патча. Подчеркивается, что 32-разрядных систем проблема не касается, а также для успешной реализации атаки в системе должно быть не менее 32 Гб оперативной памяти.

Также подтверждено, что уязвимость представляет угрозу для CentOS и Debian 8.