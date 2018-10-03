Начиная с 3 сентября 2018 года пользователи Windows 10 могут загрузить новое обновление, тогда как массовые апдейты начнутся 9 октября. October 2018 Update (так называется обновление) несет ряд значительных улучшений, которые в числе прочего затрагивают пользовательский интерфейс и добавляют новые функции.

Чтобы проверить наличие обновлений, следует зайти в «Настройки → Обновление и безопасность → Центр обновлений Windows». Если обновления будут доступны, то Windows обновится до сборки номер 17763.

Среди нововведений:

  • облачный буфер обмена. Он синхронизируется между устройствами, можно посмотреть его содержимое;
  • приложение Your Phone для синхронизации фотографий с телефонов на Android;
  • темная тема для «Проводника»;
  • модернизированный «Блокнот» с улучшенным поиском, масштабированием текста и поддержки переноса строки в стиле Unix;
  • диспетчер задач теперь отображает энергопотребление;
  • претерпел изменения и «Защитник безопасности Windows», теперь его можно будет найти как «Безопасность Windows», а в нем — новые функции, в том числе защиту от рансомвари.
  • превью при поиске из меню «Пуск»;
  • улучшения в Edge: можно запретить автоматическое воспроизведение видео и аудио;
  • Snip & Sketch — более удобное создание скриншотов. Можно делать скриншот только части экрана и тут же сделать разноцветные отметки;
  • усовершенствована система Windows для Linux (WSL). Теперь можно создавать правила Widnows Firewall, которые будут затрагивать WSL.
  • улучшена поддержка HDR;
  • появилась поддержка рейтрейсинга в DirectX;
  • нововведения в Game Bar — например, можно посмотреть загрузку CPU и GPU;

И самый приятный момент для пользователей Windows — система теперь будет использовать искусственный интеллект, чтобы понять, можно ли прервать работу компьютера для установки обновлений. Возможно, это будет первое обновление за долгое время, которое не вторгнется на компьютер в самый неподходящий момент.

Несколько скриншотов самого интересного.

Your Phone
Your Phone
Новый «Блокнот»
Новый «Блокнот»
Редактирование скриншота
Редактирование скриншота
Темный «Проводник»
Темный «Проводник»
Настройки буфера обмена
Настройки буфера обмена
Статистика энергопотребления
Статистика энергопотребления

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