Начиная с 3 сентября 2018 года пользователи Windows 10 могут загрузить новое обновление, тогда как массовые апдейты начнутся 9 октября. October 2018 Update (так называется обновление) несет ряд значительных улучшений, которые в числе прочего затрагивают пользовательский интерфейс и добавляют новые функции.
Чтобы проверить наличие обновлений, следует зайти в «Настройки → Обновление и безопасность → Центр обновлений Windows». Если обновления будут доступны, то Windows обновится до сборки номер 17763.
Среди нововведений:
- облачный буфер обмена. Он синхронизируется между устройствами, можно посмотреть его содержимое;
- приложение Your Phone для синхронизации фотографий с телефонов на Android;
- темная тема для «Проводника»;
- модернизированный «Блокнот» с улучшенным поиском, масштабированием текста и поддержки переноса строки в стиле Unix;
- диспетчер задач теперь отображает энергопотребление;
- претерпел изменения и «Защитник безопасности Windows», теперь его можно будет найти как «Безопасность Windows», а в нем — новые функции, в том числе защиту от рансомвари.
- превью при поиске из меню «Пуск»;
- улучшения в Edge: можно запретить автоматическое воспроизведение видео и аудио;
- Snip & Sketch — более удобное создание скриншотов. Можно делать скриншот только части экрана и тут же сделать разноцветные отметки;
- усовершенствована система Windows для Linux (WSL). Теперь можно создавать правила Widnows Firewall, которые будут затрагивать WSL.
- улучшена поддержка HDR;
- появилась поддержка рейтрейсинга в DirectX;
- нововведения в Game Bar — например, можно посмотреть загрузку CPU и GPU;
И самый приятный момент для пользователей Windows — система теперь будет использовать искусственный интеллект, чтобы понять, можно ли прервать работу компьютера для установки обновлений. Возможно, это будет первое обновление за долгое время, которое не вторгнется на компьютер в самый неподходящий момент.
Несколько скриншотов самого интересного.
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