Начиная с 3 сентября 2018 года пользователи Windows 10 могут загрузить новое обновление, тогда как массовые апдейты начнутся 9 октября. October 2018 Update (так называется обновление) несет ряд значительных улучшений, которые в числе прочего затрагивают пользовательский интерфейс и добавляют новые функции.

Чтобы проверить наличие обновлений, следует зайти в «Настройки → Обновление и безопасность → Центр обновлений Windows». Если обновления будут доступны, то Windows обновится до сборки номер 17763.

Среди нововведений:

облачный буфер обмена . Он синхронизируется между устройствами, можно посмотреть его содержимое;

. Он синхронизируется между устройствами, можно посмотреть его содержимое; приложение Your Phone для синхронизации фотографий с телефонов на Android;

для синхронизации фотографий с телефонов на Android; темная тема для «Проводника» ;

; модернизированный «Блокнот» с улучшенным поиском, масштабированием текста и поддержки переноса строки в стиле Unix;

с улучшенным поиском, масштабированием текста и поддержки переноса строки в стиле Unix; диспетчер задач теперь отображает энергопотребление ;

; претерпел изменения и «Защитник безопасности Windows» , теперь его можно будет найти как «Безопасность Windows», а в нем — новые функции, в том числе защиту от рансомвари.

, теперь его можно будет найти как «Безопасность Windows», а в нем — новые функции, в том числе защиту от рансомвари. превью при поиске из меню «Пуск» ;

; улучшения в Edge : можно запретить автоматическое воспроизведение видео и аудио;

: можно запретить автоматическое воспроизведение видео и аудио; Snip & Sketch — более удобное создание скриншотов. Можно делать скриншот только части экрана и тут же сделать разноцветные отметки;

— более удобное создание скриншотов. Можно делать скриншот только части экрана и тут же сделать разноцветные отметки; усовершенствована система Windows для Linux (WSL) . Теперь можно создавать правила Widnows Firewall, которые будут затрагивать WSL.

. Теперь можно создавать правила Widnows Firewall, которые будут затрагивать WSL. улучшена поддержка HDR ;

; появилась поддержка рейтрейсинга в DirectX ;

; нововведения в Game Bar — например, можно посмотреть загрузку CPU и GPU;

И самый приятный момент для пользователей Windows — система теперь будет использовать искусственный интеллект, чтобы понять, можно ли прервать работу компьютера для установки обновлений. Возможно, это будет первое обновление за долгое время, которое не вторгнется на компьютер в самый неподходящий момент.

Несколько скриншотов самого интересного.