Билли Рибейро Андерсон (Billy Ribeiro Anderson), известный под псевдонимом Anderson Albuquerque или AlfabetoVirtual признал себя виновным в двух случаях компьютерного мошенничества в суде Южного округа Нью-Йорка. Прокуратура США обвиняет американца в незаконном доступе к более, чем 11 000 сайтам, в том числе находящихся в ведомстве военных и правительств разных стран.

На каждом из взломанных им сайтов хакер заменял содержимое главной страницы. Его причастность была очевидна для прокуратуры: мужчина оставлял свое послание, подписанное «Hacked by AlfabetoVirtual», «#FREEPALESTINE», либо «#FREEGAZA».

Сообщения в основном касаются политической ситуации с Палестиной и Израилем, а также спорной территорией Сектора Газа. Правозащитники и пропалестинские группы действуют под знаменем свободного движения с 2008 года.

Адерсону предстоит ответить за подвергнутое риску Казначейство в 2015 году и нападение на сайт Центра борьбы с терроризмом в Вест-Пойнте в 2016 году. В первом случае Андерсон эксплуатировал уязвимости в стороннем плагине, установленном на сайте, во втором — использовал XSS, чтобы скомпрометировать учетную запись администратора и обойти контроль доступа.

Правоохранительные органы заявили, что Андерсон несет ответственность не только за взлом сайтов, своими действиями он мог скомпрометировать тысячи веб-серверов, и не только в США.

Андерсону грозит до 10 лет тюрьмы по обвинению. Приговор будет вынесен в феврале 2019 года.