Появилась подробная информация о схеме кражи денег из банкоматов, которой успешно пользуется северокорейская хакерская группа Hidden Cobra. Техническую информацию опубликовала команда US-CERT, подразделение Министерства внутренней безопасности США. Речь об атаке, названной FASTCash, северокорейская хак-группа использует ее еще с 2016 года.

Исследователи проанализировали десять образцов малвари, связанной с FASTCash, и обнаружили, что злоумышленники удаленно атаковали серверы переключения приложений (Switch Application Servers, SAP) банков. Каждый раз при использовании банкомата или терминала PoS в магазине, ПО обращается к SAP для валидации пользователя. В зависимости от того, доступна ли сумма на счету, транзакция может пройти или не пройти.

SAP — один из основных элементов инфраструктуры банкоматов и терминалов PoS, он устанавливает соединение с основной банковской системой для валидации пользователя, чтобы можно было произвести транзакцию.

Малварь, установленная на серверы SAP, перехватывает запрос на транзакцию с платежной картой злоумышленника с минимальным или даже нулевым балансом и передает поддельный положительный ответ, без собственно обращения к банковской системе для валидации доступного баланса. Таким образом, банкомат выдает наличные, даже не уведомив банк. По оценке доверенных источников, за два с лишним года группе Hidden Cobra удалось украсть уже десятки миллионов долларов.

Пока неизвестно, как произошло изначальное заражение банков, но власти США предполагают целевой фишинг: вероятно, исполняемый файл рассылали сотрудникам банков по электронной почте. Малварь заражала компьютер сотрудника, давая хакерам доступ во внутреннюю сеть банка, где они разворачивали малварь в SAP.

Атаке FASTCash подверглись банки в Азии, Африке и, возможно, США. US-CERT рекомендует банкам использовать двухфакторную аутентификацию пользователей для доступа к серверам SAP и другие меры предосторожности. Также можно скачать индикаторы компрометации (IOS) для защиты от действий Hidden Cobra.

Группировка Hidden Cobra также известна как Lazarus Group или Guardians of Peace. Она якобы пользуется поддержкой правительства Северной Кореи. Hidden Cobra известна многочисленными атаками на организации, связанные с медиа, аэрокосмической отраслью и финансами и государственные структуры по всему миру. Ранее Hidden Cobra связывали с шифровальщиком WannaCry и атаками в том числе на Sony Pictures в 2014 и банковскую систему SWIFT в 2016 году.