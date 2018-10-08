В очередной раз с выходом новой версии iOS был найден способ обхода экрана блокировки с целью получения доступа к личной информации. На этот раз нашелся метод просматривать адресную книгу и все фотографии.

Уязвимость нашел Хосе Родригес — тот же исследователь, который уже дважды находил подобные уязвимости (в прошлый раз — в iOS 9 в 2016 году). Как и тогда, он использовал возможность активировать Siri с заблокированного телефона, однако теперь скомбинировал это с новой возможностью менять настройки при помощи голосовых команд.

Включив VoiceOver (режим для людей с дефектами зрения, в котором телефон при нажатии зачитывает вслух отображаемую на экране информацию), Родригес умудрился заставить телефон показывать контакты из адресной книги и фото из «Фотопленки».

Чтобы посмотреть информацию о контактах нужно сделать следующее.

Если Face ID включен, нужно заклеить камеру Face ID. Если Face ID отключен или это устройство с Touch ID, пропускаем этот шаг. Активировать Siri долгим нажатием на боковую кнопку на новых устройствах или на кнопку Home на более старых. Сказать Siri «включить VoiceOver» (enable VoiceOver) Нажать на боковую кнопку, чтобы усыпить устройство. С другого телефона позвонить на этот (можно по FaceTime). Нажать на значок «Сообщение» на экране звонка, а потом дважды нажать в любом месте на экране. Выбрать «Другое» (Custom) в списке, затем дважды нажать в любом месте экрана. Нажать на значок «+» в верхнем правом углу, чтобы выбрать его. С другого айфона отправить сообщение по iMessage на текущий. Как только на целевом телефоне появится сообщение, дважды нажать в любом месте экрана, чтобы подсветился значок «+» внизу. Подождать, пока экран не станет белым и сообщение не исчезнет. Один раз нажать на экран, чтобы выбралась невидимая опция. Сделать свайп влево несколько раз, пока VoiceOver не скажет «Отмена» (Cancel). Дважды нажать в любом месте на экране, чтобы выбрать пункт «Отмена». Один раз нажать на кнопку, переводящую клавиатуру в режим ввода цифр. Затем дважды — в любом месте. Один раз нажать на любую цифру в верхнем ряду клавиатуры, затем дважды в любом месте. Теперь можно посмотреть все контакты, которые начинаются с этой цифры. Если нажать с усилием (3D Touch), то можно посмотреть более подробную информацию об этих контактах.

Далее — шаги, которые приведут к просмотру остальных контактов и фотографий.

Если есть кнопка «информация» (i) рядом с контактом, нажать на нее один раз, затем дважды в любом месте (если таких контактов нет, значит, ничего не выйдет). Долго нажать боковую кнопку (или Home на iPhone 8 и ниже), чтобы активировать Siri. Сказать «выключи VoiceOver» (disable VoiceOver). Сделать свайп вверх, начав с низа экрана, чтобы отменить Siri (на более старых устройствах — нажать Home). С силой нажать на значок контакта в верхней части страницы с информацией о нем. Появится меню с опциями «Звонок», «Сообщение» и «Добавить к существующему контакту». Нажать «Добавить к существующему контакту». Теперь можно смотреть все контакты в адресной книге по порядку, а не только те, что начинаются с цифры. Выбрать любой контакт. Нажать на значок фото рядом с надписью «добавить фото», затем нажать «Выбрать фото» в появившемся окне. Пока что никакие фотографии увидеть нельзя. Активировать Siri долгим нажатием на боковую кнопку или кнопкой Home, если она есть. Сказать Siri «включить VoiceOver» (enable VoiceOver) Медленно сделать свайп вверх, начиная с низа экрана, пока не сработает вибрация, чтобы выйти из Siri на страницу с фотографиями (она выглядит как страница контакта). Если это устройство с кнопкой Home, то достаточно нажать ее вместо этого. Сделать свайп вправо несколько раз, пока телефон не скажет «Фотопленка» (Camera Roll). Дважды нажать в любом месте, чтобы выбрать фотопленку. Один раз нажать на экране в том месте, где обычно появляется фотография. Один раз нажать на экран, чтобы выбрать подсвеченную фотографию. Сделать свайп влево или вправо несколько раз, пока не будет выбран пункт «Выбрать фото». Зажать боковую кнопку или нажать на кнопку Home, если она есть. Сказать «выключи VoiceOver» (disable VoiceOver). Сделать свайп вверх с низа экрана, чтобы выйти из Siri (или нажать Home, если это телефон с кнопкой). Нажать кнопку «редактировать» в месте, где должно быть фото человека, затем нажать «Редактировать фото» в меню. Теперь фотографию можно посмотреть в полном разрешении, но она будет вписана в полупрозрачный круг.

Заметим, что количество шагов значительно выросло по сравнению с аналогичными находками в предыдущих версиях iOS. Время, нужное, чтобы провернуть всю эту схему тоже возросло, а значит, злоумышленнику понадобится сначала завладеть телефоном.

Чтобы защитить свой телефон от эксплуатации этой уязвимости, достаточно отключить Siri на экране блокировке («Настройки → Face/Touch ID и пароль → Siri») или как минимум отключить ответ сообщением (там же). Проблему также, скорее всего, устранят при ближайшем обновлении системы.